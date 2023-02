Honor Magic 5 a visité Geekbench : spécifications renforcées confirmées !

Le smartphone Honor Magic 5 arrivera sur le marché mondial le 27 février 2023. La marque lancera le smartphone (et éventuellement d’autres téléphones) via l’événement MWC Barcelona 2023. Cependant, jusqu’à présent, nous n’avions aucune idée précise de ce que l’appareil se vanterait. Eh bien, le téléphone est maintenant répertorié dans Geekbench, bien avant son lancement officiel.

Cette liste nous donne un aperçu crucial du téléphone. Non seulement vous pouvez connaître les performances du téléphone, mais cela montre également le SoC que le Honor Magic 5 emballera. Alors, plongeons-nous et décodons la liste Geekbench, allons-nous?

Honor Magic 5 Snapdragon 8 Gen 2 SoC confirmé !

La liste Geekbench du Honor Magic 5 montre que le téléphone, nommé PGT-AN00, sera livré avec un SoC Snapdragon 8 Gen 2. Et au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit du processeur phare actuel du marché Android.

Mais Honor l’a-t-il overclocké ou underclocké ? Eh bien, la liste montre que les cœurs principaux du Magic 5 sont cadencés à 3,19 GHz. D’autre part, les cœurs de performance sont à 2,8 GHz, tandis que les cœurs d’efficacité sont à 2,02 GHz. Et d’après ces chiffres, il semble que le SoC ne soit ni overclocké ni sous-cadencé.

En plus de cela, la liste Geekbench du Honor Magic 5 montre également que le téléphone dispose de 12 Go de RAM. Cependant, ce n’est peut-être pas la seule version. Il peut aussi y avoir d’autres variantes.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





De plus, le Magic 5 semble être livré avec Android 13. Mais qu’en est-il des performances ? Eh bien, le téléphone a obtenu 1411 points au test monocœur. Et lors du test multicœur, le téléphone a obtenu 4584. Et ce sont quelques-uns des scores les plus élevés pour le SoC. Ainsi, vous pouvez en effet vous attendre à ce que le téléphone offre d’excellentes performances.

Avec cela, le seul aspect important du téléphone que nous ne connaissons pas est les capteurs de l’appareil photo. Mais j’espère que nous verrons d’autres fuites à ce sujet avant le lancement du Honor Magic 5 lors de l’événement MWC 2023.