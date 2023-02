Le dossier d’acquisition de Microsoft Activision par le gouvernement britannique suggère un successeur potentiel

Dans le contexte: les fans de Nintendo sont de plus en plus anxieux alors que la société reste silencieuse sur les projets de successeur du Switch alors que la console approche de son sixième anniversaire. Quelques mots enfouis dans un document réglementaire britannique sur l’acquisition d’Activision par Microsoft sont presque les seules informations officielles reconnaissant les projets de jeu de Nintendo au-delà du Switch.

Une seule ligne dans une annexe de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a ouvert la spéculation sur l’avenir du service d’abonnement aux jeux de Nintendo. Beaucoup l’interpréteront probablement comme une référence au futur hardware Nintendo.

La CMA s’est prononcée contre le projet d’achat d’Activision Blizzard par Microsoft au début du mois. L’une des principales préoccupations est que le service d’abonnement Game Pass de Microsoft pourrait obtenir des droits exclusifs sur des titres Activision Blizzard comme Call of Duty, nuisant à la concurrence. Les dossiers du régulateur mentionnent brièvement l’abonnement Nintendo Switch Online (NSO), qui propose des jeux rétro (et des titres Game Boy récemment ajoutés).

La partie intéressante est l’endroit où l’annexe explique pourquoi NSO ne fait pas partie de la discussion sur l’acquisition de Microsoft – la gamme limitée d’appareils qu’il prend en charge. Game Pass est disponible sur Xbox et PC tandis que Xbox Cloud Gaming inclut ces plates-formes et navigateurs Web. L’AMC note que NSO, cependant, « n’est disponible que sur l’appareil Nintendo Switch et [redacted]. »

La partie expurgée pourrait faire référence à une future console que Nintendo prépare, car la société ne propose actuellement que NSO sur le Switch (c’est dans le nom). Si tel est le cas, cela confirmerait que NSO prendra en charge ce nouveau hardware. Il est facile de deviner que Nintendo apporterait son service d’abonnement à un successeur de Switch, mais les efforts passés de la société pour transférer sa collection rétro de la console virtuelle de la Wii vers la Wii U et la 3DS étaient inutilement compliqués.

Le document CMA est peut-être la chose la plus proche d’une reconnaissance officielle des plates-formes Nintendo au-delà du Switch depuis une présentation des relations avec les investisseurs de Nintendo en 2020. Cet automne-là, la société a publié une infographie (ci-dessus) confirmant les plans de maintenance des comptes Nintendo des clients et des « services à valeur ajoutée » (faisant probablement référence à NSO) entre le Switch et un « système de jeu intégré hardware-logiciel suivant » à venir dans un non spécifié année.

Si Nintendo sort un successeur de Switch en 2024, cela mettrait fin à un écart inhabituel de sept ans entre les consoles de salon Nintendo. La dernière fois que Nintendo a attendu sept ans pour suivre une console, c’était lorsqu’elle a sorti la Super Famicom au Japon, sept ans après la Famicom. Cependant, la société pourrait être extrêmement prudente dans une autre transition hardware après l’échec de la Wii U.

En décembre, Digital Foundry a révélé que des développeurs tiers étaient au courant d’une Nintendo Switch mise à niveau qui n’a jamais été lancée. Digital Foundry a émis l’hypothèse que Nintendo voulait éviter une répétition de la Wii U, mais la société aurait également pu rencontrer des problèmes de fabrication en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale au cours des deux dernières années.

