Apple dévoile les dernières façons dont les chercheurs utilisent Apple Watch pour «explorer de nouvelles frontières en matière de santé cardiaque»

Apple a annoncé une poignée de nouvelles façons dont l’Apple Watch est utilisée par les chercheurs pour « explorer de nouvelles frontières en matière de santé cardiaque/ » , et beaucoup plus.

Dans les mois à venir, le Dr Rachel Conyers et son équipe du Murdoch Children’s Research Institute en Australie exploreront la « sensibilité de l’application Apple Watch ECG chez 40 enfants et adolescents ». Actuellement, l’application ECG est autorisée pour une utilisation chez les patients adultes.

Dans les mois à venir, le Dr Conyers et son équipe du Murdoch Children’s Research Institute commenceront à étudier la sensibilité de l’application Apple Watch ECG chez 40 enfants et adolescents. À partir de là, l’équipe cherchera des moyens pour les patients d’emporter leurs ECG où qu’ils soient, chaque fois qu’ils le pourront. Grâce à ces connaissances, l’équipe espère mieux comprendre la réalité de la toxicité cardiaque et identifier les opportunités potentielles d’intervention.

À la Texas A&M University, le professeur agrégé, le Dr So-Min Cheong, fera équipe avec Marco Perez de Stanford Medicine pour « étudier l’impact de la fumée des feux de forêt sur la santé cardiaque ».

Le mois prochain, le Dr Cheong de la Texas A&M University et les Drs. Brian Kim et Marco Perez de Stanford Medicine commenceront à équiper les pompiers d’Apple Watch pour étudier l’impact de la fumée des feux de forêt sur la santé cardiaque. La saison des feux de forêt commence au printemps au Texas et en été en Californie, et jusqu’à 200 pompiers de ces endroits se joindront à l’étude.

Depuis Apple Watch, l’étude prévoit de surveiller la fréquence et le rythme cardiaques, le sommeil, l’oxygène sanguin, les données d’activité, etc. Les pompiers porteront également un moniteur de qualité de l’air et effectueront des enquêtes sur le sommeil, l’activité et les symptômes liés à la fumée des feux de forêt.