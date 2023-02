Pourquoi la semaine de travail de 4 jours est bonne pour les employés (et les entreprises aussi)

Ceci est démontré par les résultats d’un essai de six mois mené au Royaume-Uni, notant une amélioration significative du bien-être des employés sans aucun dommage au résultat net.

La semaine de travail de 4 jours améliore le bien-être des salariés tout en préservant la productivité. En témoignent les résultats d’une expérimentation de six mois menée au Royaume-Uni, qui a impliqué 61 entreprises et près de 3 000 salariés. Révéler que réduire les journées de travail (de 5 à 4 par semaine) sans aucun changement de salaire améliore le bien-être des employés et ne nuit pas aux bénéfices de l’entreprise.

La recherche, menée par une équipe de scientifiques de l’Université de Cambridge, en collaboration avec des universitaires du Boston College aux États-Unis et avec le groupe de réflexion indépendant Autonomy, a été conçue par l’organisation 4 Day Week Global en collaboration avec 4 Day Week Campaign du Royaume-Uni qui soutiennent la proposition d’une semaine de travail de quatre jours (32 heures par semaine) sans réduction de salaire. « Avant le test, beaucoup se demandaient si nous verrions une augmentation de la productivité pour compenser des heures de travail plus courtes, et c’est exactement ce que nous avons constaté », a déclaré le sociologue Brendan Burchell, qui a dirigé la partie recherche de l’Université de Cambridge.

Les résultats, détaillés dans un rapport de 4 Day Week Global, ont montré des taux de stress considérablement réduits et moins de jours de maladie dans la main-d’œuvre, avec 71% des employés signalant un niveau d’épuisement professionnel inférieur et 39% qui ont déclaré se sentir mieux dans l’ensemble au travail. fin du semestre d’essai. Plus précisément, par rapport à la même période de l’année précédente, les chercheurs ont enregistré une réduction de 65 % des jours de maladie et une réduction de 57 % du personnel quittant les entreprises participantes. Le chiffre d’affaires de l’entreprise, en revanche, a légèrement fluctué au cours de la période de test, augmentant de 1,4 % en moyenne.

Dans un rapport de conclusions présenté aux législateurs britanniques, environ 92 % des entreprises qui ont participé au programme pilote (56 sur 61, y compris les détaillants en ligne, les fournisseurs de services financiers, le conseil, l’hébergement, l’informatique, le marketing, l’assistance médicale et un poissonnerie locale et friterie) a déclaré qu’il continuerait d’adopter la semaine de travail de quatre jours, 18 entreprises confirmant que le changement était permanent.

Avoir une journée supplémentaire de temps libre, en plus de réduire les niveaux d’anxiété et de fatigue, a également permis d’améliorer la santé mentale et physique des employés. De nombreux participants ont également déclaré trouver plus facile de concilier travail, famille et engagements sociaux : 60 %, en particulier, ont trouvé une plus grande capacité à combiner travail et responsabilités familiales et 62 % ont déclaré qu’il était plus facile de combiner travail et vie sociale. « Nous avons été vraiment encouragés par les résultats, qui ont montré les nombreuses façons dont les entreprises ont transformé la semaine de quatre jours d’un rêve en une politique réaliste, avec de multiples avantages », a ajouté le Dr David Frayne, chercheur associé à l’Université de Cambridge.

Joe Ryle, directeur de la campagne 4 Day Week, a qualifié les résultats de « tournant majeur » pour l’idée de semaines de travail plus courtes. « Dans une grande variété de secteurs différents de l’économie, ces résultats incroyables montrent que la semaine de quatre jours fonctionne vraiment. »

