Xiaomi CyberOne et CyrberDog participeront au MWC 2023

Xiaomi a surpris le monde l’année dernière en présentant son concept de robot humanoïde – le CyberOne. Quelques mois après le teaser, la société semble prête à le présenter à un public plus large. Selon un nouveau rapport, Xiaomi CyberOne est prêt à assister au MWC 2023 à Barcelone. De plus, l’entreprise emmènera également son chien robot à quatre pattes, le CyberDog, à la foire annuelle. Peut-être que leur présence au MWC 2023 indique qu’ils sont presque prêts pour le marché international.

Xiaomi CyberOne et CyberDog apparaîtront sur la scène mondiale

Le Xiaomi CyberOne est livré avec un module de vision en profondeur Mi-Sense et dispose d’un algorithme d’IA. Il peut percevoir l’espace 3D et reconnaître les individus, les gestes et les expressions. Il existe également le moteur de reconnaissance sémantique de l’environnement MiAI et un moteur d’émotion vocale MiAI qui peut détecter votre voix. Le CyberOne peut reconnaître 85 types de sons environnementaux et 45 classifications d’émotions humaines. Il est livré avec un module OLED incurvé, qui permet d’afficher des informations interactives en temps réel.

Le Cyberone viendra aux côtés du Cyberdog. Le « robot animal » est livré avec la plate-forme Jetson Xavier NX de NVIDIA et dispose de 11 capteurs intégrés. Il est beaucoup plus petit que la concurrence et coûte environ 1 540 $. Ce n’est pas beaucoup quand on sait qu’il s’agit d’un robot. Le CyberDog peut être contrôlé de trois manières. Vous pouvez utiliser votre téléphone portable, la commande vocale ou la télécommande. Nous supposons qu’il s’agit d’une sorte de verrou pour les téléphones capables de le contrôler. Par exemple, des appareils tels que les séries Redmi K40, K30 5G, 10X Pro, Redmi 10X et Mi Mix 2S sont pris en charge. Cependant, si Xiaomi apporte Cyberdog sur les marchés mondiaux, il étendra probablement l’accès à tous les téléphones.

Xiaomi prévoit de sortir 1 000 de ces robots, ce qui n’est pas beaucoup. Après tout, les passionnés qui ont de l’argent courront probablement pour saisir l’une de ces unités. Il convient de noter, cependant, que CyberOne et CyberDog sont toujours limités en fonctionnalités. Ce n’est donc pas comme si Xiaomi proposait un produit qui va conquérir tous les utilisateurs moyens. La marque se concentre sur la construction de matériel pour la plate-forme NVIDIA. De plus, CyberOne et CyberDog sont de bons outils pour les développeurs pour essayer la programmation en robotique.

La technologie CyberOne est prometteuse mais en est encore à ses débuts. Ne vous inquiétez donc pas, Skynet n’est pas prêt à conquérir l’humanité. Cependant, imaginez un robot comme le CyrberOne, propulsé par ChatGPT. Aucune raison de s’inquiéter, n’est-ce pas ?

Le MWC 2023 est prometteur pour les passionnés de technologie

Le retour du MWC sera marqué par beaucoup de bonnes sorties. Les marques chinoises arrivent à plein régime ! Xiaomi, OnePlus, Realme et Honor sont tous prêts à introduire de nouveaux produits, alors restez à l’écoute !