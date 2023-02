Steam autorise désormais les transferts de jeux peer-to-peer sur LAN

Pourquoi c’est important : les consoles sont capables de transférer des jeux d’une machine à l’autre sur des réseaux locaux depuis un certain temps. Des indices que Valve donnerait à Steam des fonctionnalités similaires sont apparus pour la première fois l’automne dernier, et maintenant ils sont disponibles dans la version bêta du client.

Une récente mise à jour bêta du client Steam a ajouté la possibilité de transférer des jeux entre des systèmes via un réseau local (LAN). Cette fonctionnalité pourrait faire gagner du temps et de la bande passante Internet à ceux qui utilisent Steam sur plusieurs appareils, en s’assurant qu’ils n’ont besoin de télécharger les jeux qu’une seule fois.

Steam peut effectuer des transferts peer-to-peer entre deux PC ou d’un PC à un Steam Deck. Lorsqu’un utilisateur installe un jeu ou une mise à jour, Steam vérifie si d’autres ordinateurs connectés au service sur le même réseau ont ce contenu installé. Il copiera automatiquement le jeu via LAN au lieu de le télécharger s’il en trouve un.

Les nouveaux propriétaires de Steam Deck avec des PC remplis de jeux Steam peuvent désormais économiser de la bande passante Internet en transférant des jeux sur LAN au lieu de les télécharger. Cela pourrait également aider les développeurs ou d’autres entreprises traitant du contenu du jeu à copier plus rapidement et facilement des fichiers entre les systèmes.

Selon Valve, les vitesses de transfert LAN peuvent atteindre 100 Mo/s, ce qui est plus rapide que le téléchargement pour quiconque n’a pas de fibre gigabit. Le processus est plus rapide et plus facile que la seule autre méthode de déplacement de jeux entre PC – en les sauvegardant sur un support externe.

Les utilisateurs peuvent basculer la fonctionnalité et contrôler qui reçoit les transferts de jeu sous Paramètres > Téléchargements > Transfert de fichiers de jeu sur le réseau local. Ils peuvent dire à Steam de transférer uniquement entre les systèmes connectés à leurs comptes, d’autoriser des amis à recevoir des transferts ou d’autoriser n’importe qui.

Steam ne peut pas télécharger d’autre contenu ou jouer à un jeu pendant les transferts LAN car le processus peut occuper des cycles CPU et disque importants. De plus, Steam ne copie que le contenu du jeu, pas les sauvegardes, les fichiers de configuration ou les mods Workshop. Le processus ne s’exécute qu’en mode bureau Steam sur le PC hôte. Cela ne fonctionnera pas avec un lanceur personnalisé ou en mode Big Picture.

Le créateur de SteamDB, Pavel Djundik, a découvert un code indiquant le travail de Valve sur les transferts Steam LAN en octobre lorsqu’il a testé la fonctionnalité entre un PC et un Macbook. Les consoles Xbox One et Xbox Series permettent de copier des jeux et des applications sans fil entre appareils. La PlayStation 4 et la PlayStation 5 incluent une fonctionnalité qui copie tous les jeux installés en masse d’une console à l’autre via un réseau local sans fil ou câblé, mais uniquement lors de la configuration.

