Apple lance une nouvelle application « Car Key Tests » pour iPhone alors que l’adoption est en retard

La fonction de clé de voiture d’Apple a été initialement annoncée en juillet 2020 comme un moyen de déverrouiller votre voiture à l’aide de l’application Wallet sur votre iPhone. La fonctionnalité, cependant, a été limitée en disponibilité et n’a été étendue que récemment au-delà de certaines voitures BMW.

Dans ce qui pourrait être un signe que la société accélère la vitesse d’adoption des clés de voiture, Apple a lancé cette semaine une nouvelle application « Tests de clés de voiture » sur l’App Store.

La nouvelle application Car Key d’Apple

La nouvelle application Car Key Tests a été ajoutée à l’App Store aujourd’hui, selon les sources de Netcost-security.fr. L’application est distribuée sous le compte développeur d’Apple mais n’est actuellement pas répertoriée. Cela indique que vous ne pouvez y accéder que via un lien direct, et non via la recherche App Store ou la page de compte Apple.

L’application est destinée aux constructeurs automobiles pour tester l’intégration avec la fonction Car Key d’Apple. Apple affirme que l’application permet à ces entreprises de « tester et valider » les exigences du processus de certification d’adoption de la clé de voiture via son programme Made-For-iPhone.

Voici ce que dit Apple à propos de l’application Car Key Tests :

Pour une utilisation par les titulaires de licence MFi uniquement. Utilisez l’application Car Keys Tests pour tester et valider la connexion, les performances et d’autres exigences clés pour le processus de certification des véhicules que vous développez et qui intègrent la technologie des clés de voiture numériques Apple. Pour plus d’informations sur la certification des clés de voiture, visitez le portail MFi sur mfi.apple.com.

Il est probable qu’Apple distribuait cette application en privé directement aux partenaires Car Key dans le passé. L’ajout de l’application à l’App Store simplifie ce processus et facilite la distribution de l’application aux partenaires de test.

Avis de Netcost-security.fr

Idéalement, cela indique qu’Apple cherche à accélérer l’adoption de Car Key et à étendre la fonctionnalité aux nouvelles voitures et à d’autres fabricants. La fonctionnalité est actuellement limitée à certaines voitures BMW, Hyundai et Kia.

Car Key a le potentiel d’être l’une des fonctionnalités les plus révolutionnaires de l’application Wallet. Il fonctionne via NFC et peut non seulement être utilisé pour déverrouiller votre voiture, mais aussi démarrer la voiture, partager des clés de voiture avec d’autres personnes, et plus encore.

J’espère que cette application Car Key Tests indique que nous sommes sur le point de voir une grande expansion de la disponibilité. Reste à savoir si cela se concrétisera ou non. Avez-vous déjà utilisé la clé de voiture ? Quelle en a été votre impression ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

