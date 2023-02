Enfin, Cal Kestis obtient un sabre laser qui fonctionne comme un sabre laser dans Star Wars Jedi : Survivor

En contexte : le sabre laser d’un Jedi est l’arme de combat la plus puissante de l’univers Star Wars. Il est si puissant qu’un seul Jedi, armé uniquement de son sabre laser, pourrait facilement abattre tout un régiment de stormtroopers. Avec une lame faite de plasma imprégné de Force et l’équilibre et le poids de sa seule poignée, un minimum d’effort est nécessaire pour qu’un porteur tranche pratiquement n’importe quoi comme du beurre, y compris une armure, de la chair et des os.

Dans Star Wars Jedi: Fallen Order, la lame de Cal était effectivement aussi meurtrière qu’elle devrait l’être, mais elle n’agissait pas comme un sabre laser lorsqu’il s’agissait de combattre des humanoïdes. Même s’il pouvait facilement couper un droïde R2 en deux sans effort, frapper un stormtrooper ou même un ennemi non armé ne laissait qu’une marque de brûlure superficielle. C’est toujours une mécanique amusante mais très non canonique.

Cela pourrait cependant changer pour Star Wars Jedi: Survivor. IGN a publié un explicatif concernant les positions de combat de Survivor au cours du week-end (ci-dessous). Dans un combat, aux alentours de quatre minutes, Cal coupe le bras d’un Stormtrooper. En regardant attentivement, vous pouvez voir d’autres membres se disperser dans la zone de combat. Ainsi, il semblerait que le démembrement soit possible dans le jeu à venir.

En 2020, Respawn a déclaré que Fallen Order n’avait pas de démembrement, bien qu’il soit présent dans l’itération précédente, Star Wars Jedi: The Force Unleashed, parce que Disney et Lucasfilm ont dit, « pas de section de membre ». Les développeurs ont donc opté pour les marques de brûlure beaucoup moins brutales sur le bras (ou la jambe) qui semblent suffisantes pour les assommer ? Tue-les? Qui sait? La décision a vraisemblablement rendu le titre plus convivial pour Disney, mais n’avait pas beaucoup de sens du point de vue de la tradition, car il y a une raison pour laquelle les sabres laser sont conçus comme ils le sont.

Selon le Code Jedi canonique, les guerriers Jedi n’étaient autorisés à tuer qu’en cas de légitime défense et uniquement lorsqu’il n’y avait pas d’autre recours. Le démembrement offrait cette autre option puisque le sabre laser cautérise en coupant la chair. Ainsi, un Jedi pourrait retirer des combattants de la mêlée sans les tuer en prenant un membre s’il le voulait – graphique mais efficace. La première fois que nous avons vu cette tactique, c’était en 1980 dans L’empire contre-attaque quand Anakin Skywalker, sous l’influence de son côté obscur Dark Vador, a coupé le bras de son threads Luke pour éviter de le tuer.

Quel que soit le raisonnement, il semble que le démembrement fasse son retour dans Survivor. Regarder plus de combats révèle que les développeurs l’ont utilisé avec parcimonie, ce qui est bien. Il y a une ligne gratuite qu’ils ne devraient probablement pas franchir. Cependant, il est difficile de savoir pourquoi ce changement soudain d’test.

Kotaku a repéré le mécanicien et a contacté EA et Respawn pour obtenir des commentaires, mais tous les développeurs diraient : « Le métrage est ce qu’il est. » Il est difficile de savoir ce qu’ils entendent par une déclaration aussi vague, mais je considère que c’est leur façon de ne pas trop attirer l’attention sur la mécanique avant la sortie du jeu.

Il se peut que la Maison de la souris n’ait pas approuvé ou ne soit pas au courant du retour de la fonctionnalité, et les développeurs espèrent que le léger démembrement passe sous les radars de la censure de Disney. Cependant, maintenant que les copies de révision sont sorties et que les médias en ont pris note, le Magic Kingdom pourrait toujours dire à Respawn de jeter à nouveau le mécanisme, déclenchant éventuellement un retard ou un correctif important le premier jour.

À en juger par les aperçus, Star Wars Jedi : Survivor ressemble à une amélioration par rapport à un jeu déjà génial. Il devrait être lancé sur PlayStation 5, Xbox Series et Windows le 28 avril. nous verrons alors si le démembrement a survécu.

