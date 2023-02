Les haut-parleurs Sonos Era 100 et 300 dévoilés avant le lancement prochain, y compris les spécifications, le prix et la conception

Plus tôt ce mois-ci, nous en avons appris davantage sur les prochains haut-parleurs haut de gamme Sonos que la société est sur le point de lancer. Maintenant, les Era 300 et 100 ont été complètement divulgués. Voici un premier aperçu des deux nouveaux haut-parleurs avec des images officielles, des spécifications, des détails sur les prix, etc.

Chris Welch de The Verge est de retour aujourd’hui avec un aperçu des images marketing officielles divulguées pour les Sonos Era 300 et 100, ainsi que des spécifications, comment les nouveaux produits s’intégreront dans la gamme de l’entreprise, et même les attentes en matière de prix/lancement.

Sonos ère 300

L’Era 300 haut de gamme présentera en effet le design unique à double angle vu pour la première fois dans les rendus de The Verge plus tôt cette année et sera un concurrent du HomePod 2.

« La taille de l’enceinte se situe entre la Sonos One actuelle et la Sonos Five. Il comprend un total de six haut-parleurs qui dirigent le son vers l’avant, la gauche, la droite et le haut.

D’autres fonctionnalités ont été confirmées comme le WiFi 6, Bluetooth, AirPlay 2, les micros intégrés, l’égaliseur automatique et même une entrée de ligne USB-C.

Même si l’Era 300 est conçu pour être un haut-parleur haut de gamme qui brille en matière d’audio spatial Dolby Atmos, le rapport indique que la bibliothèque Dolby Atmos d’Apple Music est « peu susceptible d’être prise en charge pour le moment » – du moins directement sur l’Era 300. Cela sera laissé à la bibliothèque audio spatiale Amazon Music Unlimited pour commencer.

Sonos ère 300

Avec la compatibilité HomeKit/AirPlay 2, le haut-parleur devrait prendre en charge Siri comme les autres haut-parleurs Sonos. Cependant, au milieu des batailles juridiques avec Google, l’orateur peut ignorer Google Assistant et s’en tenir à Alexa, Siri et son propre assistant vocal.

Les haut-parleurs Era 300 peuvent également être utilisés comme surround pour les barres de son Sonos Arc et Beam pour une configuration Dolby Atmos immersive.

Bien qu’il n’y ait pas d’Ethernet intégré, Sonos vendra un dongle USB-C vers audio + Ethernet pour offrir une prise en charge du câblage.

Prix ​​et lancement

Selon des sources proches de Sonos, l’Era 300 aura un prix d’environ 450 $ et sera lancé dans « les semaines à venir » en mars. Fait intéressant, le Sonos Five légèrement plus grand qui coûte 499 $ devrait rester dans la gamme.

Sonos ère 100

Alors que l’Era 100 était initialement pensé pour prendre également en charge l’audio spatial, il s’avère que ce ne sera pas le cas. Ce sera vraiment une évolution du Sonos One. L’Era 100 a un woofer moyen plus grand pour des basses améliorées et deux tweeters par rapport au seul avec le Sonos One pour un « véritable son stéréo ».

Il sera livré avec la même connectivité que l’Era 300 comme l’entrée WiFi, Bluetooth et USB-C. On dit que Sonos envisage un prix d’environ 250 $

Sonos ère 100

L’Era 100 devrait être lancée aux côtés du modèle 300 haut de gamme en mars.

Trueplay mis à jour

Une autre mise à niveau pour les haut-parleurs Era sera le réglage automatique intégré. Alors que la fonctionnalité était jusqu’à présent exclusive à ceux qui possédaient un iPhone, les nouveaux haut-parleurs se régleront automatiquement après une analyse de la pièce avec leurs micros intégrés.

« Sonos appelle cela un » réglage rapide « , avec la promenade régulière dans la pièce avec votre téléphone toujours disponible en tant que » réglage avancé « – et toujours exclusif à l’iPhone et à l’iPad. »

