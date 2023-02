Depuis 2018, Tesla a dû rappeler 3 400 000 voitures. Y a-t-il un problème de sécurité ?

Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), tout au long de 2022, Tesla a dû rappeler ses véhicules 19 fois, bien que dans 12 cas, il s’agissait de mises à jour à effectuer via un logiciel.

Le dernier rappel a été annoncé la semaine dernière : 362 000 véhicules rappelés parce que le système de conduite autonome dépassait trop allègrement les limites de vitesse. Cependant, l’histoire commence beaucoup plus tôt. Le magazine spécialisé dans la technologie Gizmondo a répertorié tous les rappels que Tesla a commandés pour ses voitures depuis 2018 : le nombre total de voitures rappelées était de 3 400 000, certains modèles ont été rappelés plus d’une fois.

Les problèmes étaient assez variés. L’un des premiers rappels était dû à un problème avec certains boulons : ils se corrodaient facilement et sous des contraintes précises ils risquaient de casser, compromettant toute l’étanchéité de la voiture. En décembre 2021, environ 675 000 ont été rappelés parce que le coffre et le capot de la voiture se sont accidentellement ouverts et fermés. En novembre 2022, environ 320 000 ont été rappelés parce que leurs feux arrière se sont allumés sans raison.

Combien de rappels Tesla devra-t-il effectuer en 2022 ?

Selon les données publiées par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis, il y a eu 19 rappels de voitures Tesla en 2022 seulement. Un nombre élevé ? Pas si nous regardons les autres constructeurs automobiles. Le classement est dominé par Ford, dont les voitures ont récolté 65 rappels en 12 mois.

Volkswagen arrive en deuxième position avec 42 rappels. Dans le classement général, Tesla occupe la dixième place en ce qui concerne le nombre de rappels. Cependant, il y a une distinction à faire et cela concerne le nombre de véhicules produits par les différentes sociétés. Ford a vendu 4 231 000 véhicules en 2022, soit quatre fois plus que Tesla vendu à 1 313 851 unités.

Comment fonctionnent les rappels Tesla

Lorsque nous parlons de « rappel », l’idée est que les voitures sont physiquement rappelées à un mécanicien agréé ou en tout cas à un centre capable de réparer ou de remplacer le composant endommagé. Dans le cas de Tesla, le fonctionnement de ces « rappels » est différent car souvent il s’agit simplement de mises à jour définies autour du « Over-the-Air ».

Le logiciel qui contrôle la voiture est donc mis à jour à distance, exactement comme nos smartphones et PC. Le portail Teslarati a calculé que sur les 19 rappels en 2022, seuls 7 étaient des rappels qui nécessitaient en fait le retour des voitures Tesla aux centres de service. Toutes les 12 autres étaient des mises à jour logicielles.