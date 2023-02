La découverte révolutionnaire de l’ecDNA pourrait révolutionner la recherche sur le cancer

A attendre avec impatience : Une équipe multidisciplinaire de chercheurs a identifié le rôle majeur joué par l’ADN extrachromosomique dans l’évolution des maladies cancérigènes. Ce type d’oncogènes « externes » rend le cancer résistant aux médicaments et pourrait devenir l’une des principales cibles de nouveaux traitements efficaces à l’avenir.

L’ADN extrachromosomique, ou ecDNA, est un morceau de hardware génétique trouvé à l’extérieur des chromosomes dans les cellules humaines. Les chromosomes sont le principal référentiel du hardware génétique normal, fournissant des instructions sur la façon de se comporter, de fonctionner ou de se reproduire aux cellules susmentionnées. Les gènes qui se trouvent à l’extérieur des chromosomes dans d’autres parties de la cellule (en plus de l’ADN mitochondrial) sont un signe d’activité cancérogène potentielle, et ils pourraient très bien être la principale raison de la résistance aux médicaments obtenue par certains des cancers les plus graves connus aujourd’hui.

Une équipe de chimistes, biologistes, généticiens, mathématiciens et immunologistes de Californie, du Royaume-Uni et de centres de recherche dans d’autres parties du monde a découvert le rôle fondamental joué par l’ecDNA dans la propagation et la rechute du cancer. Selon Howard Chang, généticien à l’Université de Stanford, les oncogènes « cachés » dans des extraits d’ecDNA de hardware génétique agissent comme de véritables « méchants Bond » lorsqu’il s’agit de faire du cancer une maladie si difficile à traiter et à guérir.

Dans un film de James Bond, Chang a expliqué, au début « vous voyez différentes explosions, meurtres et catastrophes se produire » sans explication apparente ni principal coupable. Plus tard, « vous rencontrez enfin le méchant qui se révèle être l’agent de tout ce chaos ». En ce sens, l’ecDNA pourrait être le principal coupable des comportements étranges que les scientifiques ont observés chez les patients, comme des cancers se propageant à une vitesse imprévue, des tumeurs résistantes aux médicaments et des rechutes de cancers précédemment guéris.

Lorsque les gènes normaux stockés dans les chromosomes commencent à se comporter de manière erratique, les cellules peuvent se diviser de manière incontrôlable et se transformer en tumeurs (bénignes) ou en cancers. Ces soi-disant oncogènes peuvent être ciblés par des médicaments ou des thérapies spécifiques, mais certaines des formes de cancer les plus agressives peuvent développer une résistance à ces médicaments après un certain temps. Il s’avère que la recette secrète de la propagation du cancer est que les oncogènes se cachent dans l’ecDNA avant de redevenir actifs.

Grâce à l’ecDNA, a déclaré le professeur Charlie Swanton du Francis Crick Institute de Londres, les oncogènes peuvent presque complètement disparaître d’une tumeur, puis revenir après qu’un patient ait arrêté les traitements médicamenteux. En utilisant l’ecDNA, les « méchants Bond » de l’activité cancérigène peuvent atteindre « une adaptabilité presque infinie ».

L’équipe de scientifiques a reçu un financement de l’initiative Cancer Grande Challenges, une organisation caritative enregistrée au Royaume-Uni créée pour promouvoir les progrès de la recherche mondiale contre certains des « défis les plus difficiles » du cancer. Maintenant que l’ecDNA a été identifié comme un élément fondamental pour la recherche sur le cancer, les scientifiques pensent qu’ils auront beaucoup de travail à faire dans les années à venir. Chang a déclaré qu’une première protéine retenant l’ecDNA ensemble avait déjà été identifiée.

