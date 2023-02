Lenovo Xiaoxin 16 Pro arrive avec les graphiques RTX 4050

Lenovo a présenté une large gamme de produits lors de sa dernière conférence de printemps au début du mois. Le produit le plus mis en avant parmi eux était le Lenovo Xiaoxin 16 Pro. En plus de cela, le Lenovo Xiaoxin 16 Ultrabook 2023 reçoit beaucoup d’appréciation. Il a un design léger et élégant avec un poids de 1,95 kg et une épaisseur de 17,5. C’est donc un ordinateur portable portable à considérer dans les conditions de travail actuelles. Surtout, il peut vous émerveiller pendant vos heures de travail.

Lenovo Xiaoxin 16 Pro est une machine portable puissante…

Le Lenovo Xiaoxin 16 Pro possède d’excellentes fonctionnalités, telles que Intel 13e processeur standard de génération Core i5-13500H. C’est pourquoi l’ordinateur portable est 18 % plus performant que son prédécesseur. Dans le test multicœur CINEBENCH R23, le Lenovo Xiaoxin 16 Ultrabook 2023 surpasse le M2 Max d’Apple.

Plus important encore, vous pouvez obtenir la dernière carte graphique NVIDIA STUDIO RTX 4050 avec ces ultrabooks. Par conséquent, les utilisateurs peuvent facilement utiliser plus de 110 applications créatives, dont Photoshop et After Effects. De plus, l’ordinateur portable est livré avec un écran de 16 pouces avec une résolution d’écran de 2,5k et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La double certification de protection des yeux Rheinland et la gamme de couleurs élevée 100% sRGB sont des sommets sur l’écran de cet ordinateur portable. La meilleure partie est que le Lenovo Xiaoxin 16 Pro est livré avec une combinaison de stockage de 32 Go + 1 To. Les autres caractéristiques comprennent une batterie de 75 Wh, une configuration d’interface entièrement chargée et des haut-parleurs Dolby Atmos.

L’Ultrabook 16 Pro a une conception monocoque en métal, un clavier rétroéclairé, un pavé numérique dédié et une course des touches de 1,33 mm. La meilleure chose à propos de cet ordinateur portable est qu’il offre une large gamme d’options de connectivité, telles que 1 Thunderbolt 4, 1 USB Type-C, 2 USB Type-A, une prise casque 3,5 mm, un lecteur de carte et un port HDMI 2.0.

Le Lenovo Xiaoxin 16 Pro offre plusieurs options de configuration de stockage ; par conséquent, le prix diffère également. Par exemple, un modèle de stockage i5 16 Go + 1 To avec Nividia RTX 3050 vous coûtera 1065 $. Le modèle de stockage i5 32 Go + 1 To avec Nividia RTX 3050 vous coûtera 1168 $, tandis que le modèle i7 avec option de stockage 16 Go + 1 To avec Nividia RTX 3050 vous coûtera 1211 $.

En un mot, le Lenovo Xiaoxin 16 Pro est une centrale électrique complète avec une prise en charge étendue des fonctionnalités. Plus important encore, il a un design beau et élégant. De plus, il existe une vaste option de connectivité pour les utilisateurs. Cela vaut la peine d’être considéré, si vous recherchez un ordinateur portable léger et portable. Le Xiaoxin 16 Ultrabook 2023 est une excellente affaire à saisir à ce prix.