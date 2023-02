Philips lance des moniteurs de jeu OLED de 34 et 42 pouces

Qu’est-ce qui vient de se passer? Philips a lancé une paire de moniteurs de jeu OLED sous sa marque Evnia qui offrent des taux de rafraîchissement et des résolutions élevés. Ce sont également des unités lourdes (34 pouces et 42 pouces), dotées d’un faible décalage d’entrée, de dalle 10 bits et, dans le cas du modèle plus petit, d’un écran incurvé.

À commencer par le Philips Evnia 34M2C8600 (en haut), cet écran QD-OLED de 34 pouces est un autre pour combiner des dalles à diodes électroluminescentes organiques (OLED) et la technologie Quantum Dot (QD). L’Alienware AW3423DWF 34, auquel nous avons attribué une note de 90 dans notre test, est l’un des nombreux moniteurs QD-OLED du marché. L’un de leurs avantages est qu’ils sont censés être moins sensibles au rodage que les autres types de dalle OLED.

Le moniteur incurvé a une résolution de 3440 x 1440 (21:9) avec un taux de rafraîchissement maximal de 175 Hz et un temps de réponse gris à gris de 0,1 ms. Il porte également le tampon Display HDR True Black 400 de VESA, a une couverture de 99,3 % de la gamme de couleurs DCI-P3, un Delta E inférieur à 2 et est livré avec des fonctionnalités telles qu’un port USB-C, un Switch KVM et une hauteur. -support réglable.

L’autre moniteur, le Philips Evnia 42M2N8900, offre une résolution 4K (3840 x 2160) sur son écran OLED de 42 pouces (pas QD-OLED) qui peut être overclocké à 138 Hz. Comme son petit frère, il est livré avec un temps de réponse GtG de 0,1 ms. Les acheteurs bénéficient également d’une luminosité maximale de 450 nits et d’une connectivité USB-C.

Les autres fonctionnalités partagées incluent AdaptiveSync, le système d’éclairage Philips Ambiglow pour ajouter plus d’immersion aux jeux et aux films, le son DTS et les panneaux 10 bits pour une précision des couleurs exceptionnelle.

Le Philips Evnia 34M2C8600 de 34 pouces est au prix de 1 149 £ au Royaume-Uni. Cela se convertit directement en 1 381 $, bien que les taxes du Royaume-Uni signifient que les articles électroniques sont toujours plus chers dans le pays. À titre de comparaison, l’Alienware AW3423DWF coûte 1 100 $.

Le Philips Evnia 42M2N8900 de 42 pouces coûte 1 499 £, soit 1 804 $. Une comparaison étroite avec ce modèle serait l’Asus ROG PG42UQ, qui coûte 1 400 $.

Les deux moniteurs Philips Evnia sont désormais disponibles en Europe. Aucun mot pour le moment sur une sortie aux États-Unis ou sur les prix officiels en dollars.

