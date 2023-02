Les utilisateurs qui ont commandé le Sony PS VR2 ont commencé à recevoir des notifications d’expédition

Certains utilisateurs ayant commandé à l’avance le casque Sony PS VR2 ont commencé à partager les e-mails de notification de livraison reçus sur Internet. Les consommateurs de nombreuses régions des États-Unis ont déjà reçu des e-mails de notification d’expédition, et les expéditions commenceront dans d’autres parties du monde. De nombreux utilisateurs ont partagé des captures d’écran des e-mails de notification d’expédition qu’ils ont reçus, indiquant une date de livraison estimée au 22 février. Cependant, dans des régions telles que l’Europe, le délai de livraison peut être plus tardif. De plus, cet appareil sera officiellement lancé en Europe le 22 février. Ainsi, les utilisateurs devront attendre cette date avant le début de l’expédition.

Sony PS VR2 sera officiellement lancé dans le monde entier le 22 février. Le premier jeu comprend plus de 30 chefs-d’œuvre dont « Resident Evil 8 : Village » et « Horizon : Call of the Mountain ». De plus, le prix de détail suggéré sur le marché de la Chine continentale est de 4499 RMB (655 $). Le package comprendra le casque PlayStation VR2, le contrôleur PlayStation VR2 Sense et des écouteurs stéréo. Sony PlayStation VR2 a été amélioré principalement dans les effets d’affichage, le retour tactile et la capture de mouvement. Il prend en charge un écran OLED 4K HDR et un suivi oculaire Eye-tracking, et l’expérience de jeu s’est considérablement améliorée par rapport à la génération précédente.

Sony PS VR2 prend en charge les écouteurs supra-auriculaires

Plusieurs écouteurs ont été utilisés pour tester le PSVR 2, et il semble que de nombreux modèles supra-auriculaires fonctionneront parfaitement. Bien sûr, vous ne devriez rencontrer aucun problème à moins d’avoir un appareil lourd comme le Sony XB1000s.

Au bas du bandeau arrière du PSVR 2, Sony a ajouté la prise jack 3,5 mm, ce qui est rare. Il est encourageant de voir une prise audio dans cet appareil car la tendance actuelle est de supprimer ce port. Dans tous les cas, cela suggère que le PSVR 2 sera interopérable avec presque tous les casques, écouteurs, haut-parleurs, etc. De plus, que vous utilisiez des écouteurs ou un casque qui se connecte à la PS5 via USB, ceux-ci fonctionneront correctement.