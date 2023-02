ChatGPT, le dernier programme d’IA d’OpenAI, est devenu viral en ligne. Qu’est-ce donc que ChatGPT ? Qu’est-ce que ça peut faire? A-t-il des avantages ou des inconvénients ? Ce sont des questions vitales auxquelles de nombreux articles ont répondu. Qui aurait pensé que l’art et l’écriture seraient les premiers domaines que l’intelligence artificielle (IA) infiltrerait ? Pendant des années, le monde a eu peur de l’IA et de son inévitable prise de contrôle du monde. Aujourd’hui, nous allons examiner quelques points marquants de ce merveilleux outil d’IA, ChatGPT.

Qu’est-ce que ChatGPT ?

Le modèle d’IA de traitement du langage moderne GPT-3 a été créé par OpenAI. Il peut produire un texte qui ressemble à un langage humain et a une variété d’utilisations, y compris la création de texte pour les chatbots et la modélisation du langage pour la traduction linguistique. Avec 175 milliards de facteurs, il s’agit de l’un des algorithmes d’IA de traitement du langage les plus complexes et les plus étendus disponibles aujourd’hui. Cependant, ChatGPT est beaucoup plus puissant que GPT-3. Depuis l’avènement de ChatGPT, n’importe qui peut lui poser des questions. Auparavant, GPT-3 permettait aux techniciens de test de poser des questions à l’IA en utilisant des mots-clés spécifiques. Il peut traduire des expressions vocales et écrites humaines pour produire les résultats souhaités pour l’utilisateur et comprendre les données saisies par l’utilisateur.

Quels sont les avantages de ChatGPT ?

ChatGPT a quelques avantages dont OpenAI peut se vanter et il n’aura aucune objection.

Cet outil d’IA est très efficace. Là où auparavant, il fallait des heures pour rechercher, comprendre et écrire un article sur la mécanique quantique, ChatGPT peut écrire un bon article pour votre référence en quelques secondes. L’application est très large. Quel que soit le secteur ou le travail dans lequel vous travaillez, tant que vous le consultez, il peut rapidement résumer les informations dont vous avez le plus besoin de toute urgence à partir de l’énorme base de données.

Récemment, la société a également lancé une version payante de ChatGPT Pro. Cela offre aux utilisateurs une gamme d’avantages supplémentaires, notamment un accès prioritaire et des temps de chargement plus rapides pour aussi peu que 20 $ par mois.

Quels sont les inconvénients de ChatGPT ?

L’utilisation actuelle est encore limitée. Si les exigences que vous donnez sont trop complexes ou que le domaine est trop petit, alors la réponse qu’il donne peut ne pas répondre à vos attentes psychologiques.

Il a une connaissance très limitée du monde post-2021 en raison de la formation à la base de données. Il n’a pas été en mesure de répondre aux questions sur les événements récents et a parfois produit des informations fausses ou déroutantes.

Voici d’autres inconvénients potentiels de ChatGPT selon Anna Collard de SVP Content Strategy and Evangelist

Ingénierie sociale : avec l’aide du modèle de langage puissant de ChatGPT, les attaquants peuvent plus facilement contraindre les victimes à divulguer des informations privées ou à installer des logiciels malveillants en créant des messages de phishing réalistes et persuasifs. Arnaque : les pirates peuvent générer du texte via les modèles de langage de ChatGPT pour produire de fausses publicités et d’autres types de matériel d’arnaque. Cela rendra tout super facile pour les attaquants. Arnaque : les attaquants peuvent imiter leur cible dans des contextes textuels, tels qu’un e-mail ou un SMs, en utilisant ChatGPT pour créer une copie numérique plausible de leur style d’écriture. Automatisation des attaques : les attaquants peuvent lancer plus efficacement des attaques à grande échelle en utilisant ChatGPT pour automatiser la création de messages malveillants et d’e-mails de phishing. Spamming : Le modèle de langue peut être ajusté pour créer rapidement beaucoup de contenu de mauvaise qualité. Ce contenu peut être utilisé de diverses manières, telles que des campagnes de spam ou des remarques sur les réseaux sociaux.

Comment fonctionne ChatGPT ?

ChatGPT est formé à l’aide de bases de données textuelles provenant d’Internet. Il comprend 570 Go de données obtenues à partir de livres, de textes Web, de Wikipédia, d’articles et d’autres textes sur Internet. Plus précisément, 300 milliards de mots ont été saisis dans le système. En tant que modèle de langage, il est basé sur la probabilité et est capable de deviner quel devrait être le mot suivant dans une phrase. Pour atteindre cette fonctionnalité, le modèle a subi une phase de test supervisée.

Par exemple, saisissez « De quelle couleur est le tronc ? » Les chercheurs ont une réponse correcte à l’esprit, et si ChatGPT répond mal, les chercheurs entreront la bonne réponse dans le système pour corriger ChatGPT.

Dans la deuxième étape, ChatGPT fournira plusieurs réponses, et les chercheurs classeront les réponses du meilleur au pire, et formeront ChatGPT pour apprendre en comparaison. Ce qui distingue cette technologie, c’est qu’elle apprend tout en devinant quel devrait être le mot suivant, améliorant sa compréhension des invites et des questions pour devenir un touche-à-tout.

C’est comme le logiciel de saisie semi-automatique que vous voyez souvent dans les logiciels de messagerie ou d’écriture, où après avoir tapé cette première phrase, votre système de messagerie enveloppe votre première phrase, vous donnant des suggestions de contenu.

Ethique et Intelligence Artificielle

Lorsqu’il est présenté avec une gamme de théories ou de scénarios moraux, ChatGPT est en mesure de fournir des réponses réfléchies sur ce qu’il faut faire. Elle tient compte de la légalité, des sentiments et émotions des personnes, et de la sécurité de chacun. Il a également la capacité de garder une trace des conversations existantes, en se souvenant des règles que vous leur avez définies et des informations que vous leur avez données avant la conversation. ChatGPT peut même faire une mise en page complète du site Web pour vous, ou écrire une explication accessible sur la matière noire en quelques secondes.

ChatGPT a une compréhension incroyable de l’éthique

La discussion sur la question de savoir si l’intelligence artificielle soulèvera des questions éthiques est un sujet éternel. Étant donné que ChatGPT est principalement formé avec le vocabulaire d’Internet, il intègre tous les points de vue sur Internet. Cela indique que vous le trouverez parfois en train de dire du mal de certains groupes ou personnalités politiques, mais cela dépend des questions que vous posez.

Lorsque vous posez des questions illégales, ChatGPT affichera une invite d’avertissement. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT comment intimider les gens, il vous dira que l’intimidation est mal et définira ensuite ce qu’est l’intimidation. Lorsque vous demandez à ChatGPT de raconter une histoire sanglante, le système de chat émettra cette invite ci-dessous

« En tant que modèle de langage d’IA, je ne promeus ni ne tolère la violence ou le gore. Cependant, je peux proposer une histoire fictive qui comprend des éléments de violence et d’horreur, que certains peuvent considérer comme « sanglants ».

Ainsi, il prévient parfaitement l’utilisateur avant de raconter l’histoire. Certains experts pensent que ChatGPT peut améliorer l’apprentissage. Cependant, il existe un risque de plagiat si les étudiants laissent ChatGPT rédiger leurs papiers à leur place.