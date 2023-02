Trois matchs de pré-saison MLS diffusés sur l’application Apple TV aujourd’hui en essai pour le lancement du Season Pass

Lors d’un essai avant le début de la saison régulière le week-end prochain, trois matchs de pré-saison sont diffusés aujourd’hui sur l’application Apple TV, alors qu’Apple teste la production et l’infrastructure de diffusion en direct pour MLS Season Pass.

MLS Season Pass est un forfait de streaming de ligue sportive unique en son genre, offrant tous les matchs de la saison régulière en direct et à la demande pour les abonnés sans interruption. Inscrivez-vous ici à temps pour le lancement officiel de la saison à partir du 25 février.

Apple n’avait jamais promis que les jeux de pré-saison seraient diffusés sur le service. Sur la base de tous les reportages que nous avons entendus, la MLS et Apple se démenaient pour que tout soit prêt à temps pour le lancement régulier de la saison 2023, donc peut-être qu’un programme de diffusion de pré-saison plus complet sera prêt l’année prochaine.

Cependant, ils ont discrètement mis en place des flux pour trois matchs finaux de pré-saison qui se déroulent aujourd’hui. Les luminaires sont :

Orlando City contre la Nouvelle-Angleterre, 19h10 HNE

Houston vs Dallas, 20 h 10 HNE

LA Galaxy vs Toronto, 21 h 10 HNE

Pour regarder, assurez-vous que votre appareil dispose d’une application Apple TV mise à jour, sinon le contenu MLS ne sera pas visible. Pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, cela indique s’assurer que votre appareil est mis à jour vers iOS 16.2 ou version ultérieure.

Lorsque la MLS commencera pour de vrai la semaine prochaine, environ six matchs par semaine seront devant le paywall. Pour regarder tous les matchs MLS via l’application Apple TV, les utilisateurs devront acheter le Season Pass MLS au prix de 99 $ par saison, ou 14,99 $ par mois. Les abonnés Apple TV + peuvent bénéficier d’un tarif réduit de 79 $ par saison, ou 12,99 $ par mois.

MLS Season Pass représente une entreprise énorme, avec des flux en anglais et en français pour chaque match, des équipes de diffusion sur place pour chaque match, des options audio de radio locales alternatives, une analyse d’avant-match et d’après-match, et une émission en direct avec des faits marquants de tous matchs diffusés chaque mercredi et samedi (appelés «MLS 360»).

Apple paie à MLS environ 250 millions de dollars par an pour les droits, dans le cadre d’un contrat de dix ans qui court jusqu’en 2032. Bien que l’application Apple TV sera la diffusion exclusive de tous les matchs, certains jeux peuvent être diffusés simultanément sur d’autres réseaux de diffusion comme Fox. .

Dans les nouvelles connexes, dans le cadre de la promotion du lancement, Apple organise un match d’émission 5v5 avec des stars de la MLS et d’Apple TV +, dont Cristo Fernandez (Dani Rojas, Ted Lasso) et Sam Richardson (Aniq, The Afterparty). Cela a lieu vendredi prochain et sera probablement diffusé en continu pour que tous puissent se connecter et regarder.

