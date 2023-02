Ubisoft confirme sa présence à l’E3 2023, mais il y a un hic

Ubisoft a beaucoup de projets en cours de développement et certains jeux ont tout simplement disparu du radar. Du récemment annoncé Assassin’s Creed Mirage au remaster de Prince of Persia: Sands of Time, la société propose de nombreux jeux. Il existe également de nombreux autres projets impliquant la franchise AC et le prochain remake de Splinter Cell. De nombreux fans du French Studio attendent avec impatience des nouvelles de ces projets. Selon Ubisoft, nous pouvons nous attendre à quelque chose à l’E3 2023. Le PDG de l’entreprise, Yves Guillemot, a déclaré : « Si l’E3 se produit, nous serons là et nous avons beaucoup de choses à montrer ».

La confirmation sonne comme une bonne nouvelle, surtout quand Ubisoft dit qu’il a beaucoup de choses à montrer. Le hic est exactement dans le « Si l’E3 arrive ». À l’heure actuelle, il n’y a aucune confirmation que l’événement fera son retour cette année. L’E3 a disparu en 2020, et jusqu’à présent, nous n’avons pas vu de retour.

L’E3 est-il confirmé ? Apparemment, oui, et Ubisoft sera là

L’E3 était autrefois l’endroit où aller quand nous voulions voir les prochains jeux. Cependant, l’événement a perdu de sa pertinence au cours des dernières années. Avant l’annulation, Sony a décidé d’arrêter de présenter ses jeux sur la conférence. Le manque de jeux PlayStation Studios a été un grand succès lors de la foire annuelle. En 2020, nous avons eu la pandémie, et l’E3 a été annulé pour des raisons évidentes. Depuis, les studios optent pour leurs propres streamings, et il y a aussi le Summer Gave Festival de Geoff Keighley. L’événement en ligne est apparu comme un remplacement en ligne de l’E3, et jusqu’à présent, il a été un succès.

Il y a encore de l’espoir pour l’E3 2023. L’année dernière, les organisateurs ont partagé quelques détails sur l’événement. Il organisera des événements distincts pour les entreprises et les consommateurs répartis sur quatre jours en juin. En janvier, le nouvel organisateur de l’E3 a déclaré qu’il y avait un « énorme intérêt » de la part de bon nombre des « plus grandes entreprises de l’industrie ». Pour cette raison, il est convaincu que l’événement pourra revenir.

Ubisoft a refusé de faire d’autres commentaires. Cependant, la présence du studio à l’événement sonne comme une bonne nouvelle. Sony et Nintendo ne seront pas présents à l’événement. Sony opte pour ses diffusions « State of Play », et Nintendo a le « Nintendo Direct ». Il y a une énorme tendance pour les événements en ligne uniquement. En ce qui concerne Ubisoft, la société pourra maintenir sa tradition de 20 ans d’assistance à l’E3.

Selon les rumeurs, la société a une nouvelle franchise négligée à révéler à l’E3. L’entreprise a été entourée de controverses au cours des derniers mois. Apparemment, c’est des projets structurants pour se focaliser sur ce qui rapporte.