L’exécution d’applications Android sur Windows 11 est devenue bien meilleure

Microsoft a annoncé une mise à jour majeure de son sous-système Windows pour Android (WSA). Améliorations significatives des performances prometteuses sur les processeurs x86 et ARM. La mise à jour a été déployée sur les canaux Windows Insider le 9 février, avec une nouvelle version de Windows 11. Selon Microsoft, la mise à jour (version 2301.40000.4.0) apporte des améliorations à l’expérience de la caméra, des améliorations graphiques, une meilleure fiabilité globale et un bug. correctifs, ainsi qu’une amélioration des performances.

Les estimations suggèrent que la mise à jour pourrait apporter des améliorations de performances allant jusqu’à 50 % sur les systèmes équipés de processeurs Intel ou AMD. Avec une augmentation jusqu’à 20% sur les machines ARM. Microsoft est arrivé à ces chiffres en mesurant les fréquences d’images fournies dans les benchmarks.

Les performances d’Android sur Windows 11 prennent un grand coup de pouce

Le sous-système Windows pour Android est une couche logicielle qui permet aux utilisateurs d’exécuter des applications Android sur un PC Windows. Cela fait partie de la stratégie de Microsoft de lier son système d’exploitation au système d’exploitation mobile de Google. Le système simplifie l’exécution des applications Android disponibles dans l’Amazon Appstore directement sur un PC.

La dernière mise à jour apporte une série d’améliorations à la plate-forme WSA. L’une des améliorations les plus importantes est l’amélioration de la latence et de la fiabilité de l’entrée audio. Ce qui améliorera l’expérience d’utilisation des applications Android qui reposent sur l’audio. L’expérience de l’appareil photo a également été améliorée, les métadonnées de l’appareil photo étant désormais exposées aux applications de l’appareil photo. Et les performances de fréquence d’images ont augmenté de 10 à 20 % sur les machines ARM et de 40 à 50 % sur les processeurs x64.

En plus de ces améliorations, la mise à jour corrige également des bugs qui causaient des problèmes de zoom arrière dans les applications utilisant un pavé tactile ou une souris. La mise à jour inclut également des améliorations de la fiabilité de la plate-forme. Et les utilisateurs peuvent s’attendre à voir la dernière version de Chromium WebView (jusqu’à la version 108) incluse. Les options globales de confidentialité du microphone et de la caméra se synchronisent désormais entre les applications Windows et Android. Et il y a des mises à jour de sécurité Android 13.

Dans l’ensemble, la mise à jour promet d’améliorer considérablement les performances du sous-système Windows pour Android. Permet aux utilisateurs d’exécuter plus facilement et plus facilement des applications Android sur leurs PC Windows 11. Les améliorations des fonctionnalités audio et de la caméra, ainsi que les performances accrues en matière de fréquence d’images, sont particulièrement bienvenues. Et sont susceptibles d’améliorer l’expérience d’utilisation des applications Android sur une machine Windows. Reste à voir comment les utilisateurs recevront la mise à jour. Mais il est clair que Microsoft fait un effort concerté pour intégrer les fonctionnalités d’Android dans son système d’exploitation Windows.