Exclusif : un aperçu des coulisses de chaque Apple Anniversary Award et de la manière dont ils sont créés

Plus tôt cette semaine, une vidéo de DongleBookPro est apparue sur YouTube présentant les « Anniversary Awards » spéciaux qu’Apple offre aux employés. Les prix sont décernés à 10 ans, 20 ans, 30 ans et 40 ans.

La vidéo offrait un aperçu de la version 10 ans du prix. Maintenant, Netcost-security.fr a mis la main sur des images, qui montrent toutes les conceptions, les détails de production, etc. « Le temps passe vite quand vous changez le monde », déclare Apple.

Programme des récompenses d’anniversaire d’Apple

Netcost-security.fr a obtenu un certain nombre de documents de plusieurs employés d’Apple détaillant le programme de récompenses d’anniversaire de l’entreprise. Ceux-ci incluent des images des récompenses, des détails sur le processus de production, etc.

Le programme récompense les employés de longue date lorsqu’ils franchissent certaines étapes. Le prix anniversaire physique était à l’origine en cristal, mais Apple l’a rafraîchi avec de nouveaux designs en aluminium et en acier inoxydable en 2019.

Apple a annoncé le nouveau programme en 2018 lors de la réunion générale de l’entreprise, disant aux employés que « des jalons extraordinaires méritent des récompenses extraordinaires ». Au cours de cette réunion, la vice-présidente d’Apple, Deirdre O’Brien, a déclaré :

Chaque jour, les employés d’Apple s’investissent corps et âme dans leur travail. Nous sommes très reconnaissants envers tous nos employés et en particulier envers ceux qui ont tant contribué année après année. Nous sommes chanceux d’avoir ces prix spéciaux pour reconnaître cet engagement.

Apple a déclaré aux employés qu’il avait abandonné le cristal comme « une évolution à mesure que nous avançons », notant que « le cristal a une place très spéciale dans l’histoire de notre entreprise ».

Les modèles 10 ans et 20 ans sont en aluminium, tandis que les modèles 30 ans et 40 ans sont en acier inoxydable. Sur le processus de conception et de production, Apple déclare :

Fidèles à lʼengagement dʼApple envers lʼenvironnement, les prix commencent comme des vestiges du processus de production, utilisant les mêmes métaux et les mêmes couleurs emblématiques que nos produits. Ces pièces sont collectées et reformulées pour créer des alliages personnalisés. Les alliages sont coulés en longs lingots, puis découpés en blocs et usinés à la taille finale. La surface des récompenses en aluminium est polie, sablée puis spécialement anodisée. Les récompenses en acier inoxydable sont rodées pour obtenir une superbe finition miroir. Oh, et il y a plus. Les bords chanfreinés sont taillés au diamant. Le logo en acier inoxydable est également recouvert d’une finition miroir et placé dans une poche usinée avec précision sur le prix. Ensuite, le nom de chaque lauréat est gravé au laser sur le côté du prix, ainsi que la date anniversaire.

Comme on pouvait s’y attendre, l’entreprise a passé pas mal de temps à perfectionner le processus de conception et de production. Lorsque le nouveau design du prix a commencé à être expédié en 2019, les concepteurs et ingénieurs d’Apple y travaillaient depuis plus de deux ans. Il s’agissait d’une collaboration entre plusieurs équipes, notamment la conception industrielle, la conception de fabrication, etc.

Les récompenses ont été conçues avec le même soin minutieux et la même conception méticuleuse que n’importe quel produit Apple et n’auraient pas été possibles sans un énorme effort de collaboration de la part des équipes d’Apple, y compris la conception de fabrication, la conception industrielle, les opérations, la logistique, la conception de produits d’emballage, le projet d’ingénierie d’emballage. Management, Marcom, People, Finance, Communications, Legal, Procurement et Facilities.

Plus de détails :

Pour les récompenses de 10 et 20 ans, Apple utilise le même aluminium recyclé qui entre dans le Mac mini et le MacBook Air. « Ce sont des blocs monolithiques qui sont coulés en lingots de 12 pieds puis découpés en tranches », explique Apple.

Les récompenses de 30 et 40 ans sont de solides blocs d’acier inoxydable. Le prix de 30 ans a vu son poids réduit : s’il s’agissait vraiment d’acier inoxydable solide, il pèserait environ 35 livres. Il est fabriqué en deux moitiés qui sont ensuite soudées au laser de manière transparente, puis rodées. Le prix de 40 ans est fait de manière très similaire, mais le haut et le bas sont également joints de manière transparente plus tard après un processus de revêtement de couleur spécial.

Il y a environ 25 à 30 étapes qui entrent dans la fabrication de chaque récompense, sans compter la réalisation et l’emballage.

Le nom de l’employé est gravé au laser sur le côté droit du prix, ainsi que la date anniversaire.

Les anniversaires de cinq ans sont honorés avec une plaque encadrée signée par Tim Cook.

Les nouveaux prix ont commencé à être expédiés aux employés en 2019. Vous pouvez consulter quelques images ci-dessous. Si vous en savez plus sur ce prix (ou quoi que ce soit sur Apple), vous trouverez mes coordonnées ici.

Les trophées 10 et 20 ans de l’aluminium et les trophées 30 et 40 ans de l’inox

« Pour les 10 et 20 ans, nous réalisons un emballage entièrement à base de fibres, y compris tous les emballages et la structure de la boîte. Pour les 30 et 40, en raison de la surface hautement polie, nous mettons un chiffon en microfibre afin que le client puisse le garder propre et agréable.

Afin de réduire le poids apporté par les blocs massifs d’acier inoxydable, les récompenses des 30 et 40 ans d’anniversaire sont fabriquées en plusieurs pièces évidées, qui sont ensuite soudées ensemble de manière invisible.

L’ancien prix de 10 ans en cristal aux côtés du nouveau prix de 20 ans en aluminium

