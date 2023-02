AI First to AI Last : Comment OpenAI l’usurpateur a volé la maison de Google

Google a été méchant pendant de nombreux jours, et Pichai a finalement fait un pas. Il a envoyé un mémo pour encourager les employés les exhortant à ne pas avoir peur. Il a dit… « Tu peux gagner même si tu es en retard » est une vieille tradition dans notre entreprise ». Le PDG de Google a également dit au personnel de ne pas paniquer en disant qu’ils peuvent toujours gagner même s’ils sont en retard. Ces derniers temps, de nombreux employés de Google sont passés à OpenAI, le développeur de ChatGPT. ChatGPT est trop fulgurant, et pour lutter contre Microsoft, Google a réuni à la hâte une conférence de presse pour Bard. Cependant, c’était une erreur très grosse et bâclée et tout le monde pouvait le voir. Même dans son annonce, Bard a commis une erreur factuelle, faisant chuter le cours de l’action de centaines de milliards de dollars en un instant.

Il a même été révélé hier que les talents inconditionnels de Google perdent également à la vitesse de la lumière. Cependant, au milieu des mauvaises nouvelles, Pichai, le PDG de Google a envoyé une note à tous les employés pour tenter de stabiliser le moral de l’armée. Il a dit

Historiquement, Google n’a pas toujours été le premier à sortir un produit, mais cela ne l’empêche pas de gagner sur un certain segment de marché. Certains de nos produits les plus performants n’étaient pas les premiers à être commercialisés ; ils les ont dépassés parce qu’ils répondaient à d’importants besoins des utilisateurs et s’appuyaient sur des connaissances techniques approfondies.

Par conséquent, Pichai encourage tous les employés à allumer un autre feu pour l’entreprise et à sortir 2 à 4 heures par jour pour tester Bard.

Google doit refleurir

En effet, ce que Pichai a dit était vrai. En 1996, avant Google, il existait de nombreux moteurs de recherche sur le marché. Cependant, lorsqu’il a pleinement atteint le marché, ils ont tous disparu. Dans le segment mobile, l’entreprise a également lancé Android des années après le BlackBerry, et juste après Palm. Aujourd’hui, Android est le système d’exploitation mobile le plus populaire au monde. Maintenant, personne ne semble vraiment savoir à quel point il est fort dans l’IA. Mais il est clair que la combinaison de l’ancien rival Microsoft et de l’OpenAI de pointe de l’industrie a fait ressentir à Google un sentiment de crise.

La semaine dernière, Microsoft et Google ont tenu des conférences de presse mais ce dernier a été battu par Microsoft. Le PDG de Microsoft, Nadella, a déclaré lors de la conférence de presse que l’intégration de Bing dans la version améliorée de ChatGPT a ouvert une « nouvelle journée » dans l’histoire des moteurs de recherche. Ce n’est pas moins important que la quatrième révolution industrielle.

À ce moment-là, Microsoft semblait briller. Google, qui a l’air terne face à Microsoft, a été critiqué et ridiculisé. Les employés ont également quitté la scène les uns après les autres, dénonçant sans ménagement la « hâte », la « maladresse » et la « myopie ridicule » de leur propre entreprise.

Le président d’Alphabet, John Hennessy, a déclaré que Google hésitait à utiliser Bard dans ses produits car il était « vraiment prêt ». Bien que Bard ait fait une mauvaise réponse au télescope James Webb dans la vidéo promotionnelle, faisant chuter le cours de l’action de 9 %, il est juste de dire que Bard n’est pas le seul chatbot qui peut dire des bêtises. Même ChatGPT a besoin de vérifications sérieuses car il peut donner des réponses complètement fausses.

Forbes : comment Google a-t-il pris du retard ?

Quant à la raison pour laquelle Google a échoué dans cette bataille des moteurs de recherche, Forbes a publié il y a quelques jours un long article intitulé « AI first to last : Comment Google a pris du retard dans la floraison de l’IA ? ». L’article a soigneusement trié les raisons. L’article souligne que les scandales passés, les lancements de produits médiocres et la fuite des cerveaux mettent l’entreprise dans une position délicate. Il est maintenant en train de rattraper son retard dans un domaine qu’il contrôlait autrefois.

En 2016, quelques mois après être devenu PDG de Google, Pichai a annoncé lors de sa conférence des développeurs d’E/S que l’entreprise deviendrait désormais une entreprise « AI-first ». En 2014, Amazon a été le premier à sortir l’assistant vocal Alexa, qui a pris Google par surprise. Sept ans plus tard, elle se retrouve une fois de plus dans une situation similaire : l’usurpateur OpenAI est venu « lui voler sa maison ». L’entreprise a été battue dans un domaine où elle aurait dû dominer.

Google est devenue l’une des entreprises les plus précieuses de tous les temps grâce aux revenus publicitaires. Mais pour récupérer son manteau d’IA, il faudra peut-être changer quelque chose dans la nature de son moteur de recherche.

Google AI a dû faire face à quelques déceptions

Pourquoi Google est-il si lent lorsqu’il s’agit de lancer un produit d’IA ? En effet, Google a connu le SSPT après quelques incidents d’opinion négative.

Il y a cinq ans, lors de la conférence des développeurs d’E/S, Google a lancé Duplex. Il s’agit d’un service d’IA qui ressemble à un outil de langage humain. Cependant, les gens ont été dérangés et les médias ont commencé à se demander si l’IA est consciente ou si l’IA trompe intentionnellement les humains.

Google a de nouveau été critiqué en 2019 après l’annonce de la nouvelle selon laquelle des sous-traitants formaient le logiciel de reconnaissance faciale de l’entreprise avec des sans-abri à la peau « plus foncée ». En 2020, Google a de nouveau été critiqué pour avoir limogé les chefs de l’IA éthique Timnit Gebru et Margaret Mitchell, qui avaient écrit que la technologie d’IA utilisée par Google était biaisée.

Mitchell a déclaré à Forbes : « De toute évidence, Google était sur une voie à un moment donné qui avait le potentiel de dominer le type de conversation que nous avons avec ChatGPT maintenant, mais il a pris très tôt des décisions à très courte vue… »

Un employé de trois ans parle de sa culture toxique

En 2017, un groupe de chercheurs de Google a rédigé l’article « Attention Is All You Need ». Il est ensuite devenu la base de ChatGPT. Sur les huit co-auteurs de l’article aujourd’hui, un seul reste chez Google. Aidan Gomez, PDG de Cohere, l’un des auteurs, a déclaré : « La liberté d’exploration est limitée au sein d’une grande entreprise comme Google, et vous ne pouvez pas vraiment innover librement en matière de produits. Fondamentalement, la structure (de l’entreprise) ne le supporte pas. Vous devez donc construire vous-même la structure.

Praveen Seshadri, un employé de Google âgé de trois ans, a récemment blogué sur la « culture toxique » qu’il a connue lorsqu’il travaillait chez Google.

Google compte plus de 175 000 employés hautement compétents et bien rémunérés qui font très peu de choses chaque trimestre et chaque année. Comme des rats, ils se retrouvent coincés dans un labyrinthe d’approbations, de processus de lancement, d’examens juridiques, d’examens de performance, d’examens exécutifs, de documents, de réunions, de rapports de bugs, de triage, d’OKR, de plans H2 après plans H1, de toutes les réunions et de l’inévitable réorganisation. Les rats sont régulièrement nourris de « fromage » (promotions, primes, bonne nourriture, avantages plus sophistiqués), et alors que beaucoup de gens attendent une satisfaction personnelle et une influence du travail, ils sont entraînés à étouffer ces désirs inappropriés…

Selon Seshadri, Google avait quatre problèmes culturels fondamentaux : (1) aucun sens de l’objectif, (2) aucun sentiment d’urgence, (3) l’illusion de l’exception et (4) la mauvaise gestion.

Ils sont tous le résultat d’avoir une machine à imprimer de l’argent appelée « publicité » qui se développe sans relâche chaque année et éclipse tous les autres péchés. Seshadri a conclu que c’est ainsi qu’une entreprise qui était autrefois la plus grande a lentement cessé de fonctionner.