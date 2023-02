Vivo Y56 5G lancé avec des spécifications décentes

Après le lancement mondial des Vivo X90 et Vivo X90 Pro, la marque lance un ensemble de nouveaux téléphones milieu de gamme. Vivo se prépare maintenant au lancement de la série Vivo V27 et, entre-temps, présente les nouveaux téléphones de la série Vivo Y. Aujourd’hui, il est temps pour le Vivo Y56 5G de sortir du couvert. C’est un téléphone bas de gamme moderne avec un processeur Dimensity 700.

Caractéristiques du Vivo Y56 5G

Le Vivo Y56 5G intègre un écran LCD de 6,58 pouces avec une résolution Full HD+. Le téléphone a une encoche en forme de goutte d’eau, ce qui est habituel pour la catégorie budgétaire. Il n’y a aucune mention d’un taux de rafraîchissement, nous sommes donc sûrs qu’il n’a que les 60 Hz habituels. Le téléphone a des lunettes assez épaisses tout autour et un grand menton. Le vivaneau selfie est un appareil photo de 16 MP.

En se déplaçant vers l’arrière, il y a une configuration à double caméra. Il se trouve à l’intérieur d’un îlot rectangulaire qui abrite également une bande de flash LED. L’appareil photo principal est un tireur de 50 MP, et il double avec une profondeur de 2 MP. Vivo tease le Vivo Y56 5G en tant que caméra super nocturne de 50 MP.

Sous le capot, nous avons le processeur MediaTek Dimensity 700 qui vieillit à ce stade. Il est associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne. Il y a aussi une carte micro SD pour une extension supplémentaire de la mémoire. Le téléphone exécute Funtouch OS 13 basé sur Android 13. La fonction de RAM étendue fournit jusqu’à 8 Go de RAM virtuelle supplémentaires. Le Vivo Y56 5G tire son énergie d’une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 18 W.

Le Vivo Y56 5G est disponible en Inde, et on ne sait pas s’il sera disponible sur d’autres marchés. Il en coûte 19 999 INR, soit environ 250 $. Le téléphone se vend dans les options de couleur Black Engine et Orange Shimmer. Le téléphone est disponible pour les commandes via le site officiel de Vivo.