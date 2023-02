Le driver graphique AMD Radeon récent serait en train de bloquer Windows

Facepalm : C’est déjà assez grave que les utilisateurs de cartes graphiques AMD plus anciennes aient dû attendre deux mois pour un nouveau driver. Maintenant, les rapports indiquent que le driver rend Windows 10 et 11 non démarrables. Team Red n’a pas encore officiellement répondu, mais ceux qui installent le driver doivent d’abord définir un nouveau point de restauration du système pour être en sécurité.

Les utilisateurs du Web signalent que le driver graphique Radeon Adrenalin 23.2.1 d’AMD empêche les systèmes Windows de démarrer, obligeant certains à réinstaller Windows. Les théories abondent sur la cause, mais une solution définitive n’a pas émergé.

Depuis la sortie du driver le jour de la Saint-Valentin, des plaintes ont émergé sur Reddit, Twitter, les forums ComputerBase et probablement ailleurs. Les utilisateurs concernés disent qu’après avoir installé le driver Adrenalin, ils reçoivent une erreur de lecteur de démarrage inaccessible. Certains signalent que le passage à un point de restauration du système Windows antérieur leur a évité d’avoir à réinstaller complètement le système d’exploitation.

Le compte Twitter officiel du logiciel CapFrameX conseille aux personnes concernées de vérifier leurs options de démarrage dans le BIOS, soupçonnant que le driver a modifié les paramètres du BIOS. Certains pensent qu’une mise à jour récente de Windows n’était pas entièrement d’accord avec le nouveau driver.

[Update] Le driver semble modifier les paramètres du BIOS. Vérifiez les options de démarrage lorsque votre système ne démarre pas après l’installation du driver. Ne vous contentez pas de réinstaller le système d’exploitation. — CapFrameX (@CapFrameX) 15 février 2023

La situation est incroyablement décourageante car, pour la plupart des propriétaires de GPU AMD, il s’agit du premier nouveau driver de la société depuis début décembre. Team Red a concentré ses mises à jour de drivers exclusivement sur ses nouvelles cartes Radeon RX 7000 en décembre et janvier.

Jusqu’à cette semaine, les propriétaires de la série RX 6000 et des GPU précédents ont manqué des optimisations pour des jeux majeurs comme le remake de Dead Space, Forspoken et Hogwarts Legacy. Le driver de février ajoute également des optimisations pour Spider-Man, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 3, F1 2022 et d’autres jeux tout en résolvant un problème sérieux et de longue date avec SpaceEngine. Le problème critique avec 23.2.1 peut laisser les utilisateurs non-RX 7000 AMD attendre encore plus longtemps ces améliorations.

Les propriétaires d’appareils Radeon 6800U comme l’Ayaneo 2 et l’Ayaneo Geek doivent également être prudents avec le driver 23.2.1 car un problème l’amène à réduire la VRAM disponible de l’APU à 512 Mo. Ayaneo conseille aux utilisateurs de flasher un nouveau BIOS via USB après avoir vérifié la mémoire dans le gestionnaire de tâches. L’test d’Ayaneo renforce la théorie selon laquelle quelque chose dans le dernier driver d’AMD affecte le BIOS, mais il n’est pas clair comment le driver affecte d’autres machines 6800U comme le GPD Win Max 2.

Lors de la désinstallation des drivers problématiques, des logiciels tiers tels que Display Driver Uninstaller peuvent assurer une désinstallation propre. Cependant, les utilisateurs doivent définir un point de restauration système avant de l’utiliser.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :