iOS 16.4 : Découvrez toutes les nouvelles fonctionnalités qu’Apple a publiées pour votre iPhone

Après trois semaines d’attente pour le nouveau contenu bêta, Apple a finalement publié les mises à jour iOS 16.4, iPadOS 16.4, MacOS Ventura 13.3, WatchOS 9.4 et TVOS 16.4 aux développeurs. Comme d’habitude, ces mises à jour sont accompagnées d’un certain nombre de corrections de bugs ainsi que de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Nous mettrons en évidence chaque fonctionnalité de la nouvelle mise à jour et en parlerons un peu.

Nouveaux personnages Emoji

Dans iOS 16.4 et iPadOS 16.4, Apple a introduit quelques nouveaux personnages emoji pour améliorer votre expérience de messagerie. Ces emojis ont tous été approuvés pour une utilisation en septembre de l’année dernière et Apple les a enfin présentés au grand public. Certains des nouveaux personnages emoji incluent la tête tremblante, le cœur rose, le cœur bleu, le cœur gris, l’âne, l’orignal, l’oiseau noir, l’oie, l’aile, la méduse et bien d’autres.

Notifications push Web du navigateur Safari

Il s’agit d’une fonctionnalité déjà disponible sur la plate-forme Mac. Si un utilisateur ajoute un site Web à son écran d’accueil, l’utilisateur commencera à recevoir des notifications push de ce site Web. Apple a enfin apporté cette fonctionnalité à l’iPhone et à l’iPad via la mise à jour iOS 16.4 et iPadOS 16.4.

La société de technologie américaine a déjà annoncé cette fonctionnalité lors de la WWDC lors de l’annonce d’iOS 16. Enfin, Apple le met à la disposition de tous. Cette fonctionnalité fonctionne de manière très simple. Tout site Web que l’utilisateur place sur l’écran d’accueil de son iPhone ou de son iPad peut demander l’autorisation de l’utilisateur afin de pousser les notifications. Cela vient avec un bouton d’abonnement ou quelque chose de similaire.

Semblable à celui de MacOS, l’iPhone ou l’iPad invite l’utilisateur à donner son autorisation à l’application Web afin de recevoir des notifications. L’utilisateur peut également définir des paramètres individuels pour chaque application Web. Cela fonctionne comme les notifications d’application normales. Les notifications s’afficheront sur les écrans de verrouillage. centre de notification ainsi que l’Apple Watch jumelée.

À ce stade, Apple a fait sa part, il appartient donc aux développeurs d’activer également cette fonctionnalité pour qu’elle fonctionne. Cela indique que vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité tant que les développeurs ne l’ont pas activée dans leurs différentes applications Web.

Focus sur la prise en charge des notifications push Web

Avec la mise à jour des fonctionnalités iOS 16.4, les utilisateurs peuvent désormais intégrer l’application Web de l’écran d’accueil dans Focus. Cela leur donne accès aux résumés quotidiens. De plus, vous disposez d’options pour décider où recevoir les notifications et comment.

Si un utilisateur ajoute la même application Web sur l’écran d’accueil de plusieurs iPhones ou iPads, le mode Focus s’appliquera automatiquement à tous.

Nouvelle option pour les programmes bêta opt-in

La mise à jour iOS 16.4 et iPadOS 16.4 rapproche plus que jamais les programmes bêta. Les utilisateurs qui s’inscrivent au programme de développement d’Apple peuvent désormais activer les versions bêta du développeur directement dans les paramètres. Ils peuvent le faire dans la section de mise à jour du logiciel.

Cela contribuera grandement à faire de l’installation des bêtas une tâche très pratique. Initialement, les bêta-testeurs devaient installer le profil du centre de développement uniquement pour installer les bêtas. Avec cette fonctionnalité iOS 16.4, ce tracas appartiendra au passé.

Cela supprimera également le partage des profils bêta des développeurs. En effet, l’installation de la version bêta nécessitera que chaque utilisateur se connecte à un identifiant Apple lié à un compte de programme de développeur.

Mise à niveau HomeKit

Lorsque Apple a publié iOS 16.2, il a retiré l’architecture HomeKit en raison de rapports de plusieurs bugs. Avec iOS16.4, iPadOS 16.4 et MacOS Ventura 13.3, Apple a réintroduit une version améliorée de l’application HomeKit.

Après la mise à niveau vers iOS 16.4, les utilisateurs commenceront à voir « Mise à niveau à domicile disponible » dans la section de mise à jour logicielle de l’application Home. L’application HomeKit nouvellement introduite améliore la fiabilité et les communications entre vos produits Apple et les produits de maison intelligente.

Autres fonctionnalités de la mise à jour iOS 16.4

Podcast : vous pouvez désormais accéder à la chaîne dans la section Bibliothèque ; vous pouvez également reprendre les épisodes avec le bouton Suivant. Vous pouvez effectuer des tâches telles que « Démarrer les épisodes enregistrés » et supprimer les épisodes que vous ne souhaitez plus voir. Vous pouvez également continuer là où vous êtes parti lorsque vous utilisez Car Play.

Couverture AppleCare : Apple a ajouté une nouvelle « Couverture » dans les paramètres de l’iPhone et de l’iPad. Cela vous donne les informations de garantie de votre iPhone ainsi que tous les produits Apple connectés au téléphone.

Compte d’épargne Apple Card : Apple a déjà annoncé cette fonctionnalité en octobre. Cette fonctionnalité permet aux titulaires d’Apple Card de créer un compte d’épargne avec Apple. L’interface affiche des informations sur les comptes d’épargne telles que les références aux numéros de routage et de compte, le solde actuel, les intérêts gagnés, la gestion des données, les fonds disponibles pour le retrait, etc.

Apple tentera d’encourager les utilisateurs à s’inscrire au compte d’épargne en promettant des intérêts sur leurs investissements. Les utilisateurs verront une notification qui ressemble à « Transférez votre solde Apple Cash sur votre compte d’épargne et commencez à gagner des intérêts aujourd’hui » et « Vous pouvez transférer jusqu’à [amount] d’Apple Cash à votre compte d’épargne en une seule transaction et commencez à gagner des intérêts dès aujourd’hui.

Apple a collaboré avec Goldman Sachs pour économiser votre argent. Les titulaires de cartes Apple peuvent autoriser leurs dépôts en espèces quotidiens à être envoyés directement sur leur compte d’épargne pour les revenus d’intérêts. Cette fonctionnalité sera disponible dans l’application Apple Wallet et devrait être fournie avec iOS 16.4.

Date de lancement officielle de la version stable d’iOS 16.4

Apple prévoit de lancer iOS 16.4, iPadOS 16.4 et MacOS Ventura 13.3 au printemps de cette année. La période du printemps se situe entre le 20 mars et le 20 juin. Nous nous attendons donc à ce qu’Apple apporte la version stable d’iOS 16.4 et de ses frères et sœurs entre mars et juin.