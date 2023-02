Comment réparer le téléviseur Samsung qui ne répond pas au problème de la télécommande

L’un des composants les plus importants d’un téléviseur est la télécommande. De nombreux appareils ont besoin d’une télécommande pour contrôler les différentes fonctions dont ils disposent. Et pour la meilleure expérience de streaming, il y a une télécommande TV avec des commandes pour changer les niveaux de volume, les canaux, l’alimentation ainsi que les sources d’entrée. Bien que les télécommandes soient excellentes, elles présentent également quelques problèmes. Au départ, ce sont de petits appareils délicats, ce qui indique qu’ils sont susceptibles d’être endommagés, ce qui finit par entraîner une télécommande qui ne fonctionne pas.

Beaucoup de gens ont récemment cherché des solutions lorsqu’ils ont remarqué que leur téléviseur Samsung ne répondait pas à la télécommande. Dans le guide d’aujourd’hui, nous examinerons le problème ainsi que les différentes étapes que vous pouvez suivre pour résoudre ou réparer le téléviseur Samsung qui ne répond pas au problème de la télécommande.

Commençons.

Correction du téléviseur Samsung ne répondant pas à la télécommande

Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles votre téléviseur Samsung ne répond pas à la télécommande de votre téléviseur. Ces problèmes peuvent varier et être différents d’une personne à l’autre. Des problèmes tels que des piles déchargées ou faibles, des télécommandes endommagées, des capteurs sales, des problèmes avec le logiciel du téléviseur et des boutons cassés, ou cela peut également être dû au jumelage de la télécommande si vous utilisez une télécommande intelligente avec votre téléviseur Samsung.

Quel que soit le problème, nous avons quelques méthodes de dépannage que vous pouvez suivre pour résoudre le problème de votre téléviseur Samsung qui ne répond pas à la télécommande de votre téléviseur.

Vérifiez les piles de votre télécommande

Étant donné que toutes les télécommandes fonctionnent sur piles, il est possible que les piles de votre télécommande se soient taries ou soient devenues extrêmement faibles. Dans ce cas, procurez-vous un jeu de piles neuves et insérez-les dans la télécommande. Une fois que vous avez changé les piles, utilisez la télécommande pour contrôler votre téléviseur. si le téléviseur répond, vous êtes prêt à partir. Sinon, essayez l’étape suivante.

Nettoyer la télécommande

Même après avoir installé des piles neuves sur vos télécommandes, si vous voyez toujours qu’elles ne répondent pas, vous voudrez peut-être nettoyer la télécommande. Plus précisément, la partie supérieure de la télécommande est l’endroit où se trouve le capteur. Tout type de poussière, de saleté ou de saleté sur le capteur peut empêcher le téléviseur de détecter lui-même les signaux infrarouges provenant de la télécommande de votre téléviseur.

Donc, pour nettoyer le capteur, procurez-vous un chiffon doux, sec et propre. Nettoyez délicatement la partie supérieure de la télécommande jusqu’à ce que vous ne voyiez plus de saleté ou de crasse sur la télécommande. Une fois nettoyé, utilisez la télécommande pour voir si le téléviseur répond à la télécommande. Si c’est le cas, tant mieux. Si ce n’est pas le cas, vous voudrez peut-être essayer l’étape suivante.

Forcer le redémarrage du téléviseur Samsung

Maintenant, il pourrait y avoir quelques bugs qui pourraient temporairement empêcher votre téléviseur de répondre à votre télécommande. Dans ce cas, vous pouvez redémarrer votre téléviseur Samsung. Tout ce que vous avez à faire est d’éteindre le téléviseur, de le débrancher de la source d’alimentation, d’attendre 30 secondes ou une minute, puis de rebrancher le téléviseur. Une fois le téléviseur allumé, utilisez la télécommande pour voir s’il répond immédiatement. Si ce n’est pas le cas, consultez la méthode de dépannage suivante.

Vérifier les mises à jour logicielles

Certes, la télécommande du téléviseur ne semble pas fonctionner correctement. Cependant, vous pouvez résoudre ce problème en vérifiant les mises à jour sur le téléviseur Samsung. Vous pouvez connecter une souris USB à l’un des ports USB de votre téléviseur Samsung et naviguer dans l’application Paramètres pour rechercher des mises à jour sur votre téléviseur Samsung.

Voici notre guide qui vous montre comment vérifier les mises à jour sur différents téléviseurs Samsung.

Associez à nouveau la télécommande

Si vous êtes quelqu’un qui utilise l’une des télécommandes Smart Tv de Samsung, vous souhaiterez peut-être coupler à nouveau la télécommande. Parfois, quelques bugs peuvent amener le téléviseur à oublier l’appareil et donc à perdre complètement l’appairage avec la télécommande. Cependant, l’appairage de la télécommande est simple et facile. Tout ce que vous avez à faire sur la télécommande est d’appuyer simultanément sur les boutons Retour et Lecture/Pause de votre Samsung Smart Remote pendant trois secondes. La fenêtre de couplage apparaîtra sur votre téléviseur Samsung.

Vérifiez les dommages physiques

Étant donné que les télécommandes sont délicates, elles peuvent être facilement endommagées. Cependant, vous pouvez vérifier si votre télécommande présente de tels dommages. Tout d’abord, voyez s’il y a du bruit qui sort de la télécommande lorsque vous la secouez. S’il y a du bruit, il est possible qu’un composant de la télécommande se soit détaché à l’intérieur de la télécommande. Ensuite, vous devez vérifier les boutons. Si un ou un bon nombre de boutons sont enfoncés ou simplement n’appuyez pas du tout, il se peut que votre télécommande soit sale ou que les boutons aient mal tourné.

Réinitialiser votre téléviseur Samsung

Si toutes les méthodes ci-dessus n’ont pas résolu le problème, vous pouvez envisager de réinitialiser votre téléviseur. Maintenant, ce n’est pas une solution idéale, mais si la méthode fonctionne, vous pouvez faire en sorte que votre téléviseur Samsung réponde immédiatement à la télécommande de votre téléviseur. Vous pouvez suivre ce guide qui vous montre comment effectuer une réinitialisation d’usine sur votre téléviseur Samsung.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez résoudre le problème avec votre téléviseur Samsung qui ne répond pas à la télécommande de votre téléviseur. Si même l’exécution d’une télécommande d’usine résout le problème, vous pouvez choisir de vous procurer une télécommande de remplacement, vous pouvez simplement vous procurer une télécommande universelle que vous pouvez coupler avec votre téléviseur. Nous espérons que ce guide vous a aidé à trouver une solution au problème mentionné ci-dessus.

