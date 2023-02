Le design de l’iPhone 15 semble être une très belle évolution

Netcost-security.fr a donné hier un premier aperçu exclusif de la conception de l’iPhone 15, sur la base de dessins CAO fournis à un fabricant de boîtiers fiable.

Il semble être une très belle évolution du design (form factor) à côtés plats vu pour la première fois dans l’iPhone 4, revisité dans l’iPhone SE d’origine, puis relancé pour l’iPhone 12 à l’iPhone 14…

iPhone bords au fil des ans

L’iPhone d’origine avait un design très arrondi, avec une courbe qui commençait sur les cadres avant, se poursuivait sur les côtés et se fondait dans le dos. J’ai pris le mien tout à l’heure, pour confirmer ce que je décrivais, et cela ressemble toujours à un design mignon.

Le suivant était l’iPhone 4. Celui-ci avait un look très différent, avec des côtés plats qui le rendaient moins mignon mais nettement plus moderne. Apple a conservé ce look jusqu’à l’iPhone 5s – et j’ai adoré.

Avec l’iPhone 6, la société a clairement pensé qu’il était temps de changer, donnant à l’appareil des côtés arrondis qui ont été conservés jusqu’à l’iPhone X.

Je n’ai jamais été fan de ça. En effet, c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai « rétrogradé » de l’iPhone 6s à l’iPhone SE d’origine, qui a reçu le design rétro de la dalle plate.

Apple a conservé les bords arrondis lors du lancement de l’iPhone X. Malgré le changement radical de conception, d’un menton avec un bouton d’accueil à une façade tout écran, le nouveau téléphone avait toujours les mêmes bords arrondis que ses prédécesseurs. L’iPhone 11 également.

Cela a encore changé avec l’iPhone 12. Enfin, Apple a combiné la façade tout écran avec les bords classiques des dalles. C’était, pour moi, une énorme amélioration – même si j’étais moins attaché à la finition polie.

L’iPhone 13 était en grande partie inchangé, et l’iPhone 14 Pro a bien sûr remplacé l’encoche par l’île dynamique, mais le design (form factor) côté dalle est resté.

Premier aperçu du design de l’iPhone 15

Nous avons eu vent pour la première fois de deux changements apparents apportés à la conception de l’iPhone 15 à la fin de l’année dernière, lorsque ShrimpApplePro a indiqué qu’Apple travaillait sur un boîtier en titane, qui aurait un dos arrondi plutôt que le bord carré des modèles actuels.

Une suggestion était qu’il pourrait s’agir d’un profil incurvé similaire à l’iPhone 5C – dont je n’étais pas fan – tandis qu’une autre était qu’il mélangerait des côtés plats avec un dos arrondi, à l’instar du MacBook Pro.

Après avoir mis la main sur un modèle CAO de l’iPhone 15, Ian Zelbo s’est mis au travail en créant des rendus pour nous donner une bien meilleure idée de l’apparence du nouveau design.

Heureusement, ce que nous voyons est en effet très similaire au design du MacBook Pro : un côté complètement plat, avec des courbes à rayon serré à l’avant et à l’arrière.

Mieux encore, une image ultérieure suggère que – pour les deux modèles Pro – Apple passe non seulement de l’acier inoxydable au titane, mais avec une finition brossée vraiment magnifique.

Cela semble absolument parfait en argent, et une version noire serait également incroyable.

Prendre mon argent

Compte tenu des améliorations annuelles de l’appareil photo, je suis à peu près résigné à ce stade à la mise à niveau chaque année – et l’objectif périscope attendu est le grand changement que nous attendons sur ce front (pour le Pro Max).

Le passage du port Lightning au port USB-C est également une grande partie de l’attrait pour moi. La simple commodité de pouvoir utiliser les mêmes chargeurs et câbles pour MacBook, iPad et iPhone est un avantage, tout comme le transfert plus rapide de la vidéo 4K du téléphone vers le Mac.

Mais ajoutez le nouveau profil et la finition en titane brossé, et j’ai vraiment l’impression que l’iPhone de cette année va être à la hauteur du battage médiatique standard d’un tout nouvel appareil. Inscrivez-moi pour l’iPhone 15 Pro Max.

C’est mon point de vue – quel est le vôtre? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

Plus de caféine consommée, et options de sondage corrigées…

