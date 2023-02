Prendre soin de vos dents et de vos gencives peut améliorer la santé de votre cerveau

C’est ce qui ressort des résultats d’une étude préliminaire présentée à l’International Stroke Conference 2023 de l’American Stroke Association.

Prendre soin de vos dents et de vos gencives peut offrir des avantages non seulement en termes de santé bucco-dentaire, mais peut également améliorer la santé du cerveau. C’est ce que suggèrent les résultats d’une étude préliminaire présentée à l’International Stroke Conference 2023 de l’American Stroke Association, qui s’est tenue à Dallas, au Texas, du 8 au 10 février. L’enquête, qui a évalué le lien entre la santé bucco-dentaire et la santé du cerveau, a trouvé une association causale entre les facteurs de risque génétiques qui prédisposent à la carie dentaire ou à l’absence d’une ou plusieurs dents et les profils de santé cérébrale les plus dégradés. Cela indique qu’un traitement précoce d’une mauvaise santé bucco-dentaire peut apporter des avantages significatifs à la santé du cerveau, même chez les individus en bonne santé.

La découverte de cette relation s’ajoute au corpus d’études qui ont montré que les maladies des gencives, les dents manquantes et d’autres signes de mauvaise santé bucco-dentaire, ainsi que de mauvaises habitudes de brossage et le manque d’élimination de la plaque, augmentent le risque d’accident vasculaire cérébral. Et ils ont découvert que les maladies des gencives et d’autres problèmes de santé bucco-dentaire sont liés à des facteurs de risque de maladies cardiaques et d’autres conditions comme l’hypertension artérielle.

« Ce qui n’a pas encore été clarifié, c’est si une mauvaise santé bucco-dentaire peut affecter la santé du cerveau, c’est-à-dire l’état fonctionnel du cerveau d’une personne, que nous sommes maintenant en mesure de mieux comprendre en utilisant des outils de neuroimagerie tels que l’IRM », a-t-il déclaré. Cyprien Rivier, stagiaire postdoctoral en neurologie à la Yale School of Medicine de New Haven, Connecticut. L’étude de cet aspect est particulièrement importante car une mauvaise santé bucco-dentaire est fréquente et constitue un facteur de risque facilement modifiable : chacun peut améliorer efficacement sa santé bucco-dentaire avec un minimum de temps et d’investissement ».

Santé bucco-dentaire et santé cérébrale : la relation découverte par les chercheurs

Pour l’enquête, les chercheurs ont examiné les données de 40 000 adultes sans antécédents d’AVC recueillies entre 2014 et 2021 dans la UK Biobank, une base de données biomédicale contenant des informations génétiques, sur le mode de vie et la santé d’un demi-million de citoyens britanniques âgés de 40 à 69 ans. Chaque participant à l’étude a été dépisté pour 105 variantes génétiques connues pour prédisposer les gens à avoir des caries dentaires ou des dents manquantes plus tard dans la vie, et la relation entre le poids de ces facteurs de risque génétiques pour une mauvaise santé bucco-dentaire a été évaluée. Au lieu de cela, les profils de santé cérébrale ont été évalués par imagerie par résonance magnétique, en tenant compte de paramètres tels que l’hyperintensité de la substance blanche (définie comme des dommages accumulés dans la substance blanche du cerveau, qui peuvent altérer la mémoire, l’équilibre et la mobilité) et les dommages microstructuraux (déterminés comme le degré de variation de l’architecture cérébrale par rapport aux images d’un scanner cérébral normal d’un adulte en bonne santé du même âge).

L’analyse a révélé que les personnes génétiquement sujettes à la carie dentaire ou aux dents manquantes, ou qui avaient besoin de prothèses dentaires, avaient un fardeau plus élevé de maladie cérébrovasculaire silencieuse, comme le montre une augmentation de 24% de la quantité d’hyperintensité de la substance blanche. Les personnes dont la santé bucco-dentaire est généralement génétiquement mauvaise ont également montré des dommages plus importants dans l’architecture cérébrale, avec une modification de 43 % des scores de dommages microstructuraux. Parce que les associations gène-maladie sont à l’abri de la confusion, soulignent les chercheurs, les résultats indiquent que cette association est causale.

« Une mauvaise santé bucco-dentaire peut entraîner une détérioration de la santé du cerveau, nous devons donc porter une attention particulière à notre hygiène bucco-dentaire, car elle a des implications bien au-delà de la bouche », a ajouté le Dr Rivier. Cependant, cette étude est préliminaire et davantage de preuves doivent être recueillies, idéalement par le biais d’essais cliniques, pour confirmer que l’amélioration de la santé bucco-dentaire dans la population entraînera des avantages pour la santé du cerveau. »

