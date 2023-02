Android 14 supprime certaines barrières pour les magasins d’applications tiers

Pourquoi c’est important : Les régulateurs du monde entier ont récemment aggravé les testeurs à l’encontre de Google et d’Apple pour leurs contrôles stricts sur la distribution de logiciels mobiles. Contrairement à Apple, Google autorise techniquement les boutiques d’applications tierces sur son système d’exploitation Android, mais avec des inconvénients par rapport à la boutique officielle Google Play. Android 14 cherche à supprimer certains de ces inconvénients.

Selon les développeurs XDA, le code de l’aperçu du développeur Android 14 indique que le système d’exploitation rendra les magasins d’applications tiers plus fluides. Les modifications concernent la manière dont les magasins d’applications alternatifs installent et mettent à jour les logiciels.

Les applications extérieures au Google Play Store ou à d’autres magasins d’applications préinstallés ont obtenu la possibilité d’installer passivement des mises à jour en arrière-plan avec Android 12, mais n’ont pas pu vérifier quand mettre à jour en toute sécurité. Par exemple, ils ne pouvaient pas facilement dire si quelqu’un utilisait actuellement une application, ce qui faisait que les mises à jour en arrière-plan risquaient d’interrompre les utilisateurs. Cela a probablement rendu les mises à jour automatiques difficiles, voire impossibles, pour les logiciels de distributeurs tiers.

Une nouvelle API dans Android 14 permet au système de Google de vérifier si une application est au premier plan, à l’écran, interagit avec les utilisateurs, si un utilisateur est en communication téléphonique ou si l’appareil est en mode veille. Les développeurs pouvaient auparavant ajouter de telles vérifications, mais la mise à jour du système d’exploitation facilite les choses en laissant le système tout gérer.

Un autre changement d’Android 14 peut empêcher les magasins d’applications préinstallés de mettre à jour automatiquement les applications de magasins tiers. Lorsque les utilisateurs activent « Mettre à jour la propriété » lors de la première installation d’un logiciel à partir d’une source extérieure, cela interdit à la boutique Google Play ou à une autre boutique propriétaire de mettre à jour cette application sans l’autorisation de l’utilisateur. De plus, les magasins d’applications tiers d’Android 14 peuvent demander l’autorisation des utilisateurs avant de mettre à jour automatiquement les applications, ce qui pourrait rendre certaines applications plus sûres.

Les modifications apportées à la mise à jour des magasins d’applications alternatifs peuvent les rendre plus viables. Les nouvelles fonctionnalités pourraient répondre à une pression réglementaire accrue pour rendre les plates-formes mobiles plus ouvertes.

Les gouvernements d’Europe, d’Amérique du Nord et de Corée du Sud se sont prononcés contre Apple et Google pour avoir restreint les logiciels de smartphone et le traitement des paiements. La loi sur les marchés numériques (DMA) de l’Union européenne a ajouté des règles contre les « gardiens » qui exploitent des jardins clos, entre autres.

Apple pourrait bientôt autoriser le chargement latéral ou les applications de magasins d’applications tiers si l’UE applique le DMA à l’entreprise dans les prochaines années. Les modifications apportées par Google à Android 14 pourraient être une réponse similaire.

