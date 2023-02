OnePlus Ace 2 Pro est en marche, et ce n’est rien d’excitant !

Le OnePlus Ace 2, qui est essentiellement OnePlus 11R, a été lancé le 7 février en Chine. Et comme vous pouvez le deviner, l’appareil se trouve sous le produit phare actuel de OnePlus, le OnePlus 11. Cependant, OnePlus ne semble pas satisfait de la gamme 11 actuelle. Il travaille actuellement sur le OnePlus Ace 2 Pro, qui pourrait bientôt faire ses débuts !

Alors, comment OnePlus prévoit-il de positionner l’Ace 2 Pro 5G ? Eh bien, comme son nom l’indique, il semblera s’asseoir au-dessus de l’Ace 2 5G ordinaire. Cependant, nous venons d’avoir une fuite de fiche technique. Et la fuite suggère que le téléphone n’est pas réellement un « Pro ». Au lieu de cela, c’est un déclassement!

Fuite des spécifications du OnePlus Ace 2 Pro

Selon Digital Chat Station, un leaker fiable, le OnePlus Ace 2 Pro sera livré avec un numéro de modèle PHP110. Et le pronostiqueur suggère que le téléphone aura le même écran que l’Ace 2 5G ordinaire. Autrement dit, il comportera le même écran AMOLED de 6,7 pouces avec une perforation en haut au centre.

En d’autres termes, l’écran OnePlus Ace 2 Pro ne verra pas de mise à niveau. Cependant, le leaker suggère que l’écran ne sera pas aussi incurvé que le modèle régulier. Au lieu de cela, l’écran sera plat, ce que les fans de OnePlus aimeraient vraiment.

En dehors de cela, OnePlus emballera l’Ace 2 Pro avec un SoC Dimensity 9000. Et en ce qui concerne les options de RAM, vous pourrez coupler le SoC avec jusqu’à 16 Go de RAM.

Par ailleurs, le téléphone comportera une batterie robuste de 5000 mAh et prendra en charge une charge rapide de 100 W prête à l’emploi. De plus, la caméra principale à l’arrière sera l’OmniVision OV64M. Il s’agit d’un capteur de 64 mégapixels et d’une ouverture de f/1,79. Il y aura également un capteur de caméra ultra-large Sony IMX355 de 8 MP et une caméra macro GalaxyCore GC02M de 2 MP.

Pro? Les spécifications disent le contraire !

Ainsi, la fiche technique du OnePlus Ace 2 Pro n’est pas aussi prometteuse que prévu. Compte tenu du fait qu’il a « Pro » dans son nom, nous voulions le voir venir avec au moins le chipset Snapdragon 8 Gen 2.

Maintenant, si vous n’êtes pas rattrapé, le OnePlus Ace 2 est livré avec un SoC Snapdragon 8+ Gen 1. C’est un processeur de dernière génération, et le Pro aurait certainement dû avoir une mise à niveau à cet égard.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Pourtant, ce n’est pas comme si le SoC Dimensity 9000 n’offrirait pas de bonnes performances. Ce sera! Mais le principal est que le SoC ne peut même pas rattraper le Snapdragon 8+ Gen 1 dans les benchmarks. Ainsi, voir une puce inférieure dans une version « Pro » est vraiment décevant.

Mais le SoC n’est pas la seule chose. La configuration de la caméra est également inférieure ! Avec le recul, le OnePlus Ace 2 était livré avec un appareil photo principal IMX980 de 50 MP. C’est bien mieux que l’OmniVision OV64M avec lequel le OnePlus Ace 2 Pro pourrait être livré. Au moins, les différences seront assez notables.

À part le nom, si OnePlus fixe le prix de l’Ace 2 Pro en conséquence, cela peut être un bon appareil à acheter. Autrement dit, s’il s’agit du marché international, bien sûr. Peut-être en tant qu’appareil Nord ?

Sur cette note, OnePlus prévoit également de sortir Ace 2 Racing Edition. Et même si le nom semble fantaisiste, il viendra avec le SoC Dimensity 8200. Et d’après ce qu’il semble, l’édition Racing pourrait être lancée sous le nom de Nord 3 sur le marché mondial.

Mais rappelez-vous, rien n’est encore confirmé. Alors, prenez toutes ces informations avec des grains de sel. Néanmoins, faites-nous savoir ce que vous pensez de l’Ace 2 Pro. L’achèterez-vous s’il est lancé à l’échelle mondiale?