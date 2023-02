Un lobbyiste travaillant pour Apple et d’autres a réussi à réécrire la loi sur le droit à la réparation de New York

Un lobbyiste travaillant pour Apple, Google, Samsung et d’autres entreprises technologiques a réussi à diluer l’impact d’une loi sur le droit à la réparation. Le groupe de commerce technologique TechNet a suggéré une formulation au gouverneur de New York, Kathy Hochul, qui aurait inséré cette langue textuellement.

La nouvelle formulation impose des limites aux pièces de rechange que les géants de la technologie doivent mettre à la disposition des clients et des ateliers de réparation indépendants…

Mouvement pour le droit à la réparation

Apple avait pendant de nombreuses années lutté contre le mouvement Right to Repair, qui appelait les entreprises technologiques à autoriser à la fois les clients et les magasins indépendants à effectuer des réparations sur leurs produits.

Apple a limité la fourniture de pièces de rechange et de manuels de réparation à ses revendeurs agréés, ce qui a rendu difficile la réparation des iPhones, Mac et autres produits Apple. La société a également rendu certaines réparations impossibles sans les outils propriétaires d’Apple, avec un certain nombre de pièges pour ceux qui ont réussi à échanger du matériel de bricolage.

Au fur et à mesure que le mouvement prenait de l’ampleur, Apple a fait pression à la fois directement et indirectement contre les lois proposées, affirmant que les réparations de bricolage pourraient s’avérer dangereuses pour les clients.

La pression législative et RP n’a cependant cessé d’augmenter :

Apple a finalement lancé un programme de réparation en libre-service en avril de l’année dernière. Cela a permis tardivement l’accès aux pièces de rechange et aux manuels, ainsi que la location des outils nécessaires pour effectuer les réparations.

Un lobbyiste travaillant pour Apple et d’autres a réécrit la loi

En juin de l’année dernière, New York est devenu le premier État à adopter sa propre loi sur le droit à la réparation. Cependant, un nouveau rapport révèle qu’une partie du libellé de cette loi – insérée à la dernière minute – a en fait été rédigée par un groupe de lobbyistes soutenu par Apple et d’autres géants de la technologie.

Arstechnica a noté que d’autres restrictions à la loi ont été ajoutées, l’une d’entre elles étant l’exclusion des produits utilisés exclusivement par les entreprises et le gouvernement.

Lorsque New York est devenu le premier État à adopter un projet de loi sur le droit à la réparation fortement modifié à la fin de l’année dernière, il était évident que les lobbyistes avaient réussi à apporter des modifications de dernière minute aux détails de la loi. Un nouveau rapport du magazine en ligne Grist détaille la manière dont la gouverneure Kathy Hochul a apporté des modifications identiques à celles proposées par une association professionnelle de technologie. Dans un rapport copublié avec la salle de presse à but non lucratif The Markup, Maddie Stone écrit que les documents entourant la rédaction et le débat sur le projet de loi montrent que bon nombre des modifications signées par Hochul étaient les mêmes que celles proposées par TechNet, qui représente Apple, Google, Samsung. , et d’autres entreprises technologiques.

Particulièrement pertinent pour les produits Apple, l’un des changements signifiait que les entreprises étaient libres d’offrir des « assemblages » de pièces, plutôt que des composants séparés. Cela pourrait, par exemple, signifier qu’Apple ne doit proposer à la vente que des cartes mères entièrement équipées, plutôt que d’accéder à des composants individuels tels que des SSD. L’effet serait de rendre certaines réparations non rentables, ainsi que de bloquer les mises à niveau de bricolage.

Photo : iFixit

