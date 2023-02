Les capsules de café sont-elles vraiment nocives pour l’environnement ?

En fait, tout était clair : les capsules de café, du moins l’original de Nespresso, sont en aluminium. Il faut beaucoup d’énergie pour l’extraire et pollue également l’environnement. Autrement dit : ça ne marche pas du tout.

Une étude de l’Université du Québec dit maintenant : Les capsules de café ne sont pas mauvaises à tous égards. Lors du brassage, ils polluent moins l’environnement que d’autres méthodes car le café, l’eau et l’énergie sont mieux dosés, donc moins gaspillés.

Cependant, les deux approches ne font qu’effleurer la surface du problème.

Avantages et inconvénients des capsules de café

L’original vient de Nespresso, une marque Nestlé. Les capsules sont très chères, George Clooney en fait la publicité. En attendant, il existe également des capsules appropriées de fournisseurs moins chers ainsi que des machines à capsules d’autres fabricants – par exemple Tassimo.

La Nespresso Prodigio est une machine à café à capsules populaire (Image : Nespresso)

Les avantages d’une machine à café à capsules sont évidents une fois que vous l’avez utilisée :

facile à utiliser, café préparé rapidement

petites portions, bien dosées

rien ne va pas, pas de saleté

élimination facile des déchets

longue durée de conservation des capsules

goût constant

Désavantage:

Les capsules en aluminium nuisent à l’environnement

L’aluminium nécessite beaucoup d’énergie pour être extrait et traité, beaucoup d’énergie. De plus, l’environnement est pollué par des produits chimiques.

En principe, les capsules de café usagées en aluminium sont recyclables, mais en fait elles ne sont pratiquement jamais recyclées et sont pour la plupart incinérées. Les capsules en aluminium ne sont guère en aluminium recyclé, mais en aluminium nouvellement obtenu.

Ce que l’étude a trouvé

Luciano Rodrigues Viana, étudiant au doctorat à l’Université du Québec, s’est penché sur un autre aspect : quelle est l’empreinte carbone de la seule préparation du café à la maison ? Du coup les capsules de café ne faisaient plus si mal. Au contraire. Il a résumé son étude dans un court article.

Une seule tasse de café ne doit pas vous faire culpabiliser (Image : Unsplash/Bibarys Ibatolla)

La raison est simple : préparer du café avec filtre, presse française ou en café instantané génère plus de gaz à effet de serre que d’utiliser des capsules de café.

Les baristas amateurs utilisent plus de café et d’eau qu’ils n’en ont besoin avec les capsules de café prédosées. Tout d’abord, cela gaspille du café. Ils nécessitent également plus d’énergie pour chauffer l’eau et garder le café au chaud.

Comparaison avec la machine à filtrer

Selon l’étude, les machines à café filtre goutte à goutte provoquent jusqu’à une fois et demie plus d’émissions que les machines à capsules. Une tasse de café (280 ml) de la machine à capsules contient 14 grammes de poudre de café, tandis qu’une tasse de café filtre classique contient 25 grammes.

La cafetière classique à filtre : un mauvais bilan écologique dû à la plaque chauffante

Les critiques de l’étude remettent en question ce dernier chiffre. Selon eux, une machine à café consomme en réalité un peu plus des 14 grammes de la machine à capsules.

Chaque méthode d’infusion extrait les ingrédients et la saveur d’une manière différente et nécessite donc différentes quantités de café. Cependant, les différences ne peuvent pas être grandes, sinon beaucoup de gens boiraient du café très fort – et les capsules seraient donc également plus dosées pour répondre à ce goût.

Selon l’étude, les machines à filtre utilisent plus d’eau et plus d’énergie pour chauffer, probablement parce qu’une partie des résidus dans le pot est jetée. Cependant, un point est clair : les machines à filtre qui maintiennent le café au chaud consomment plus d’énergie que les machines à capsules.

Comparaison avec la presse française

L’étude avance le même argument pour la carafe en verre, dans laquelle le café est pressé avec un tamis une fois le temps d’infusion écoulé – le pot à tampon ou la presse française.

Les utilisateurs utiliseraient trop de café et feraient bouillir trop d’eau, de sorte que le reste finirait par être jeté. Cela ne se produit pas avec une machine à capsules, où le café est déjà dosé de manière appropriée dans la capsule.

Selon l’étude, la presse française consomme également trop de café et d’eau – et avec elle de l’énergie

Néanmoins, l’étude met le doigt sur une plaie souvent méconnue. De nombreuses personnes gaspillent de la poudre, de l’eau et de l’énergie lors de la préparation du café.

La poudre de café glisse de la cuillère lors de la mesure. Il y a plus d’eau dans la bouilloire que nécessaire. Parfois, il fait bouillir l’eau une deuxième fois parce qu’il a mis un peu plus de temps dans la salle de bain. Après tout, pas un peu de café infusé n’est jeté lorsqu’il est devenu froid dans la cafetière.

Comparaison avec une machine à expresso

Infuser avec la machine à expresso (cuisinière, caffettiera) consomme également beaucoup d’énergie inutilement car la table de cuisson chauffe d’abord le métal. L’énergie qui est dans le pot et qui ne va pas dans l’eau est perdue. Lorsqu’il refroidit, il passe dans l’air ambiant et chauffe la pièce.

En raison de la plaque d’adaptation plus grande, de l’énergie est gaspillée inutilement lors de la préparation du café avec la machine à expresso (Image : Peter Giesecke)

De plus, la machine à expresso est sur une cuisinière beaucoup trop grande. Ici aussi, l’énergie est transférée directement à l’environnement. Cela s’applique même à la machine à expresso sur la cuisinière à induction lors de l’utilisation d’une plaque d’adaptation.

Café généralement pas respectueux de l’environnement

À quel point les capsules de café sont-elles nocives pour l’environnement ?

Les critiques précédentes du café en capsule portaient principalement sur l’aluminium : les dommages environnementaux lors de l’extraction, la consommation d’énergie lors de la transformation et les déchets qui, malgré les promesses, ne sont presque jamais recyclés.

Mais ce n’est qu’un aspect, l’étude de l’Université du Québec s’est penchée sur un autre : Que se passe-t-il lors du brassage ? En fait, une évaluation du cycle de vie devrait examiner l’ensemble de la filière de production – depuis la culture, la transformation, l’emballage, le transport, la torréfaction, le brassage jusqu’à l’élimination des déchets.

En fin de compte, ce qui compte, c’est si le café a bon goût (Image : Unsplash/Worthy of Elegance)

Le café pollue l’environnement. Mais cela n’arrive que dans une faible mesure dans la cuisine. La fabrication et le transport sont les facteurs les plus importants. Les machines sont utilisées pour la culture et la récolte. Les plantes sont arrosées avec beaucoup d’effort. 70 % des émissions nocives pour l’environnement sont générées pendant la culture. On ne parle guère de transformation en usine et de torréfaction, ni de transport à l’autre bout du monde.

Cette partie de l’impact environnemental du café est la même pour tous les types de préparation – le même niveau élevé.

Buvez moins de café, savourez-en plus

Nous ne devrions pas lire cette étude comme justifiant la machine à capsules. Luciano Rodrigues Viana le voit aussi de cette façon. Dans une interview avec des médias américains, il recommande même explicitement de préférer les capsules en plastique recyclé aux capsules en aluminium d’origine et qu’il serait préférable d’éviter complètement les capsules et même de limiter la consommation de café.

L’étude attire l’attention sur un point important : que se passe-t-il dans nos cuisines ? De combien d’eau ai-je besoin ? Combien est-ce que je chauffe inutilement ? De combien de café moulu ai-je besoin ? Est-ce que je perds quelque chose lors du dosage ? Combien d’électricité est-ce que j’utilise? Combien de café je jette ?

Nous l’avons entre nos mains, jour après jour. Mais nous avons également une influence sur l’ampleur des dommages environnementaux causés par notre consommation de café : également lors du choix de la méthode d’infusion, veuillez donc ne pas utiliser de machine à capsules (sauf si elle n’est achetée que pour les invités et est rarement utilisée).

Ne buvez pas de café comme de l’eau, car alors la caféine n’agirait plus comme stimulant. Au lieu de cela, célébrez en buvant du café, en prenant le temps de le préparer. Achetez du bon café, de préférence bio chez le torréfacteur local. Investissez dans un bon équipement, une machine à café ou un porte-filtre, ou apprenez à préparer vous-même un délicieux café.

D’ailleurs, selon l’étude, la préparation la plus respectueuse de l’environnement est le café instantané. Mais je ne veux vraiment pas le recommander à qui que ce soit pour des raisons de goût uniquement.

Image en vedette : (jisu-han/Unsplash)