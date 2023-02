L’exécution de Windows 11 sur les Mac Apple M1 et M2 sera enfin plus facile !

Jusqu’à présent, la meilleure façon d’exécuter Windows 11 sur les Mac Apple Silicon était d’utiliser des applications de virtualisation. Cela inclut Parallels ou Vmware Fusion. Mais le fait est que la version Arm de Windows qui s’exécute sur les Macbooks Apple Silicon n’a techniquement pas été autorisée à exécuter ces systèmes.

Au lieu de cela, la version Arm est spécifiquement destinée aux PC Arm fournis avec le système d’exploitation installé. La restriction provient essentiellement de la licence de Microsoft. Mais cela n’a pas empêché les gens d’exécuter Windows 11 Arm sur d’autres matériels. Cependant, la responsabilité légale a limité les responsables informatiques à le faire.

Eh bien, Microsoft a enfin béni Parallels. Il s’agit désormais d’un moyen officiel d’exécuter les versions Enterprise et Professional de Windows 11 sur les MacBook Apple Silicon.

Windows 11 sur Mac M1 et M2 : qu’en est-il des limitations ?

Vous serez confronté à certaines limitations lors de l’exécution de Windows 11 sous Parallels. Par exemple, il n’y a pas de prise en charge de DirectX 12 ou des dernières versions d’OpenGL. De plus, vous ne trouverez pas de support pour les sous-systèmes Android et Linux. Et surtout, il manque certaines fonctionnalités de sécurité.

Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez pratiquement tout faire avec Parallels sur les Mac M1 et M2. Cela inclut l’exécution des applications Windows natives Arm, des applications 32 bits et des applications x86 64 bits. Tous ces éléments sont venus pour la fonction de traduction de code x86 vers Arm de Windows 11.

Fondamentalement, à peu près tout ce qui n’est pas un jeu fonctionnera sans problème. Et compte tenu de la vitesse des puces M1 et M2, vous ne devriez même pas avoir à vous soucier autant des problèmes de performances.

Pourtant, il peut y avoir des cas étranges pour certaines applications spécifiques. Par ailleurs, vous rencontrerez des problèmes avec le matériel qui nécessite des pilotes spécifiques pour fonctionner dans Windows 11. Ils peuvent ne pas prendre en charge la version Arm.