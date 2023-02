Meta augmente les dépenses de sécurité personnelle de Mark Zuckerberg à 14 millions de dollars au milieu des licenciements et des appels d’efficacité

Une patate chaude: Meta dit qu’il augmente le montant d’argent qu’il dépense pour la sécurité personnelle de Mark Zuckerberg de 4 millions de dollars, portant le total à 14 millions de dollars. Cela survient alors que l’entreprise supprime des milliers d’emplois et que son PDG parle de 2023 comme « l’année de l’efficacité ».

Meta a révélé dans un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission que l’allocation annuelle avant impôts pour couvrir les frais de sécurité de Zuckerberg est passée de 10 millions de dollars, qui était restée la même depuis 2018, à 14 millions de dollars. La semaine dernière, le conseil d’administration de Meta a décidé que l’augmentation de 40 % était « appropriée et nécessaire dans les circonstances ».

Meta a déclaré que le montant le plus élevé était « pour répondre aux problèmes de sécurité dus à des menaces spécifiques à sa sécurité résultant directement de son poste de fondateur, président et PDG de Meta ».

Les 14 millions de dollars par an servent à payer « du personnel supplémentaire, de l’équipement, des services, des améliorations résidentielles ou d’autres coûts liés à la sécurité » pour Zuckerberg et sa famille. C’est beaucoup d’argent, mais le chiffre final pour assurer la sécurité du PDG de Meta sera encore plus élevé car le dossier n’inclut pas d’autres dépenses de sécurité. L’année dernière, la société a dépensé 16,8 millions de dollars pour protéger Zuck en plus de l’allocation de 10 millions de dollars pour un total de 26,8 millions de dollars, et elle a dépensé 23,44 millions de dollars pour protéger son fondateur en 2020.

La plupart des grandes entreprises technologiques dépensent beaucoup d’argent pour assurer la sécurité de leurs PDG et autres cadres supérieurs, mais les coûts de Zuckerberg dépassent largement tous les autres.

Il est peu probable que Meta dépense des millions de dollars pour assurer la sécurité de son patron et de sa famille pour plaire aux 11 000 personnes que l’entreprise a récemment licenciées, une décision dont le PDG a pris la responsabilité. Le discours de Zuckerberg sur le fait que Meta devienne plus maigre tout en appelant 2023 « l’année de l’efficacité » sonne maintenant un peu creux aussi.

Le dossier de Meta note également que son fondateur a un salaire de seulement 1 $ par an, mais ses parts dans l’entreprise signifient que ses revenus sont beaucoup plus élevés. Zuckerberg ne figure peut-être plus dans la liste des dix premiers milliardaires de Bloomberg, mais sa fortune de 64,2 milliards de dollars fait de lui la 18e personne la plus riche du monde.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :