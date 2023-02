Tile suit l’exemple d’Apple avec des fonctionnalités antivol et de harcèlement améliorées, une nouvelle pénalité de 1 million de dollars

Tile est sorti avec une nouvelle fonctionnalité pour ses trackers d’objets qui espère réduire les problèmes de vol et de harcèlement. La société appelle la nouvelle fonctionnalité Mode antivol et comporte plusieurs composants, notamment un mode non scannable, une nouvelle pénalité de 1 million de dollars pour mauvaise utilisation, la vérification de l’identité, etc. Les changements font suite à ceux similaires apportés par Apple l’année dernière. Voici comment les approches se comparent.

Mode antivol non scannable des tuiles

Tile a annoncé la fonctionnalité et partagé ses détails dans un article de blog, avec plus de détails dans un rapport de CNBC :

« Le mode antivol de Tile vous permet de masquer vos Tiles des scans effectués par d’autres, les rendant invisibles pour ceux qui vous entourent. Pourquoi est-ce important? Si un voleur utilise Scan and Secure, il ne peut pas détecter ces Tiles sur/dans vos biens suivis, ce qui augmente les chances que vous puissiez récupérer votre objet volé.

Qu’en est-il du harcèlement ?

Comme moi, vous pensez probablement que cela semble bon pour aider à lutter contre le vol, mais cela ne facilitera-t-il pas l’utilisation des trackers Tile pour le harcèlement?

Tile a passé beaucoup de temps à rechercher le problème et le PDG de sa société mère, Chris Hulls, a déclaré que « le vrai problème avec les harceleurs est de savoir comment supprimer l’anonymat ? »

Donc, un autre grand changement est que les trackers Tile obligent les utilisateurs à enregistrer leur identifiant gouvernemental avec leur compte pour décourager l’utilisation abusive de ses trackers ainsi que pour activer 2FA.

À l’appui de cela, la société a mis en place une amende de 1 million de dollars pour toute personne utilisant des appareils Tile pour suivre illégalement quelqu’un sans son consentement ou sa connaissance.

Et une autre partie de l’inscription pour accéder au mode antivol est que les utilisateurs doivent accepter « que les informations personnelles peuvent et seront partagées avec les forces de l’ordre à la discrétion de l’entreprise, même sans assignation à comparaître, pour aider à l’enquête et aux poursuites en cas de harcèlement présumé. .”

La fonctionnalité étant facultative, Hulls pense que le mode antivol « enfile vraiment l’aiguille avec élégance ».

Tile indique que la nouvelle fonctionnalité est disponible à partir d’aujourd’hui. Lisez les instructions étape par étape sur la façon de le configurer avec le message de Tile ici.

Améliorations d’Apple pour la sécurité AirTag

À la même époque l’année dernière, Apple a publié une importante mise à jour de sécurité pour ses applications AirTag et Find My afin de résoudre les problèmes de harcèlement et de sécurité, notamment un avertissement d’utilisation abusive, des alertes améliorées, des changements de son et informer les utilisateurs que les forces de l’ordre peuvent demander des informations d’identification liées à un Apple. IDENTIFIANT.

Qu’en penses-tu? L’approche de Tile semble-t-elle être la bonne solution pour prévenir le vol et le harcèlement ? Ou trouvez-vous que cela compromet trop la vie privée des utilisateurs avec une vérification d’identité et des informations personnelles pouvant être partagées avec les forces de l’ordre sans assignation à comparaître ?

L’approche d’Apple est-elle meilleure ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

En savoir plus sur la sécurité AirTag :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :