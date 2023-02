Microsoft annonce une prise en charge complète de la virtualisation de Windows sur ARM via Parallels Desktop 18

Bien qu’il y ait eu diverses solutions de contournement, il y a toujours eu un peu de tension dans la création de flux de travail et d’activités d’entreprise autour de l’exécution de Windows via un logiciel de virtualisation sur des Mac alimentés par Apple Silicon. Aujourd’hui, Alludo (société mère de Parallels) a annoncé le support complet de Microsoft sur les versions virtualisées de Windows sur les plateformes ARM.

Les administrateurs informatiques peuvent désormais facilement permettre à leurs utilisateurs d’exécuter Windows 11 sur ARM sur la plate-forme Parallels avec l’assurance que Microsoft a autorisé cette solution du point de vue des licences. La collaboration d’Alludo et de Microsoft a permis aux utilisateurs de Mac d’accéder aux applications Windows sur la plate-forme de leur choix, leur offrant plus de flexibilité et de choix dans leur façon de travailler

Chez Alludo, nous croyons que tous les employés devraient avoir la liberté et la flexibilité de choisir où, quand et comment ils font de leur mieux. Par conséquent, la vision de notre portefeuille Parallels a été de permettre aux utilisateurs d’accéder à leurs applications sur n’importe quel appareil, n’importe où, a déclaré Prashant Ketkar, directeur de la technologie et des produits chez Alludo. « Conformément à notre vision, nous sommes ravis de voir qu’en collaboration avec Microsoft, les versions Arm de Windows peuvent s’exécuter dans un environnement virtualisé sur Parallels Desktop sur les derniers systèmes Mac exécutant les puissantes puces de la série M d’Apple.

Les utilisateurs de Parallels Desktop peuvent télécharger, installer et configurer Windows 11 en un seul clic, tandis que la puce TPM virtuelle associée aux solides capacités de sécurité conçues dans le silicium Apple et le démarrage sécurisé offrent un haut niveau de sécurité aux clients. Parallels Desktop continue d’évoluer, permettant aux utilisateurs d’être plus productifs tout en tirant parti d’un système d’exploitation Windows hautes performances sur Mac.

Trois ans après le « nouveau » monde du travail hybride, les recherches d’IDC indiquent que l’égalité d’accès aux ressources de l’entreprise reste une préoccupation majeure pour les stratégies de travail hybride et d’espace de travail numérique », a déclaré Shannon Kalvar, directeur de recherche d’IDC. Mac fait de plus en plus partie intégrante des espaces de travail numériques des entreprises, et Windows on Arm est un élément clé pour garantir un accès égal à toutes les ressources de l’entreprise.

La dernière version de Parallels Desktop pour Mac est optimisée pour la dernière gamme Mac avec le silicium Apple, y compris MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini et Mac Studio, offrant aux utilisateurs une grande flexibilité et un choix dans l’exécution d’applications à partir d’autres systèmes d’exploitation – même Windows 11.

