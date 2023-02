OPPO Find N2 Flip n’est que le premier pas de l’entreprise dans le monde des pliables

L’OPPO Find N2 Flip est le premier smartphone pliable de la marque à se mondialiser. C’est donc le rival le plus proche d’autres combinés à clapet tels que le Samsung Galaxy Z Flip 4 et le Motorola Razr. Cela indique que OPPO s’est fixé des objectifs plus élevés et s’y dirige à grands pas.

Le dirigeant de l’entreprise a dévoilé quelques détails concernant sa stratégie pour les années à venir. Il a déclaré qu’ils lanceraient davantage de combinés pliables dans le monde pour accélérer la croissance de la marque.

Pourquoi OPPO Find N2 Flip And Not Fold

M. Zhang a déclaré que bien que les ventes mondiales de smartphones diminuent, les smartphones pliables ont montré la tendance inverse. Eh bien, cela explique la décision d’OPPO de s’appuyer davantage sur ce segment.

En parlant de rivaux, il a déclaré qu’OPPO avait investi dans le domaine du combiné pliable depuis bien plus longtemps que Samsung. Mais en raison du taux élevé de reconnaissance de la marque de ce dernier, il pourrait devenir un leader absolu.

Il s’avère que OPPO travaille sur les smartphones à écran pliant depuis cinq ans. Il y avait jusqu’à six prototypes. Mais à la fin, ils en choisissent un.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





À l’heure actuelle, les fabricants de premier niveau proposent deux types de combinés pliables – les combinés rabattables et pliables horizontalement. A son tour, ce dernier offre des schémas extérieurs et intérieurs. Ainsi, lorsque OPPO envisageait d’entrer dans ce créneau, il y avait deux options. En conséquence, il a choisi le OPPO Find N2 Flip, et nous devons dire que c’était une sage décision.

M. Zhang a dit qu’il y avait une raison sérieuse derrière cette décision. OPPO pense que les combinés à clapet offrent une expérience plus proche de chez soi. En d’autres termes, ces téléphones ressemblent davantage à nos téléphones ordinaires en forme de dalle. au contraire, les pliables traditionnels ressemblent davantage à des tablettes. Toutes ces explications nous font penser que les futurs pliables OPPO lancés dans le monde seront les modèles de suivi OPPO Find N2 Flip.