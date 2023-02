Beaucoup attendaient la série de smartphones phares Samsung Galaxy S23 pour voir comment ils battaient l’iPhone 14. Oui, cette impasse est aussi ancienne que le temps. Mais les gens ont oublié le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung à cause d’un autre événement qui a bouleversé le monde. ChatGPT change le monde, et personne ne se soucie de la bataille entre ces deux.

Eh bien, ce sont parmi les sujets les plus discutés sur le net. Nos amis de PhoneArena ont donc décidé de combiner ces deux et de voir ce qui se passe. Nous voulons dire que de nombreux utilisateurs pensent que le Samsung Galaxy S23 n’a pas de rivaux dans le camp Android. Mais ChatGPT le pense-t-il ?

ChatGPT fait l’éloge des smartphones Samsung Galaxy

Après quelques minutes de flirt, les gars de PhoneArena ont demandé à ChatGPT quel smartphone il aurait été créé s’il avait été le PDG averti d’une entreprise de smartphones. Convenez que la plupart d’entre vous ont pensé à cela au moins une fois dans la vie. Voici ce que le bot AI a répondu :

« En tant que PDG féru de technologie, mon objectif serait de créer un smartphone qui combine une technologie de pointe avec un design élégant et meilleur. Un smartphone qui me vient à l’esprit comme étant similaire à ce que je créerais est le Samsung Galaxy S21 Ultra. Cet appareil est doté d’un grand écran haute résolution, de processeurs puissants et d’un système de caméra polyvalent, le tout dans un design élégant et haut de gamme. Il prend également en charge les dernières technologies, y compris la connectivité 5G et un S Pen amélioré. Cependant, je chercherais à différencier mon smartphone en incorporant des fonctionnalités uniques et des éléments de conception qui le distinguent de la concurrence. »

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Ici, nous devons souligner que ChatGPT n’a aucune idée de l’existence du Galaxy S22 et du Galaxy S23 car il a été formé sur les données d’Internet en 2021.

Ensuite, ChatGPT a décrit comment il améliorerait les smartphones. Parmi les suggestions, il a mentionné une durée de vie de la batterie améliorée, un affichage flexible, une meilleure IA et un meilleur appareil photo et des éléments de conception uniques.

La réponse de ChatGPT ressemble à ce que dirait un chef de produit chez Samsung, n’est-ce pas ?