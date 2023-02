Roundup : Voici toutes les nouvelles fonctionnalités et modifications apportées à iOS 16.4 beta 1

La première version bêta d’iOS 16.4 a été publiée aujourd’hui pour les développeurs et comprend un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et de modifications. Il y a de nouveaux emoji, des améliorations apportées à Safari et aux applications Web, et bien plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour découvrir tout ce qui est nouveau dans iOS 16.4 beta 1.

Quoi de neuf dans iOS 16.4 beta 1 ?

Nouvelles fonctionnalités de navigateur Safari et tiers

iOS 16.4 apporte de nouvelles fonctionnalités aux applications Web Safari : accès aux notifications push, aux badges de l’écran d’accueil, etc.

Les navigateurs tiers peuvent désormais afficher une interface utilisateur permettant aux utilisateurs d’ajouter un site Web à leur écran d’accueil.

Nouvel émoji

Modifications de l’inscription aux tests bêta

Apple réprime le partage de profils bêta iOS. Désormais, le processus d’inscription à la version bêta sera lié à l’identifiant Apple d’un développeur et accessible directement dans l’application Paramètres. Apple dit :

À partir de la version bêta d’iOS et d’iPadOS 16.4, les membres du programme pour développeurs Apple verront une nouvelle option pour activer les versions bêta des développeurs directement à partir de la mise à jour logicielle dans les paramètres. Cette nouvelle option sera automatiquement activée sur les appareils déjà inscrits au programme qui se mettent à jour vers la dernière version bêta. Votre iPhone ou iPad doit être connecté avec le même identifiant Apple que vous avez utilisé pour vous inscrire au programme pour développeurs Apple afin de voir cette option dans les paramètres. Dans les futures versions d’iOS et d’iPadOS, ce nouveau paramètre sera le moyen d’activer les bêtas de développeur et les profils de configuration n’accorderont plus l’accès.

Changements mobiles et 5G

Pour les podcasts Apple, des modifications ont été apportées à la bibliothèque, des améliorations à Up Next et de nouvelles mises à jour de CarPlay. Chaînes dans la bibliothèque : accédez facilement aux chaînes auxquelles vous êtes abonné et parcourez les chaînes des émissions que vous suivez. Améliorations suivantes : Reprenez les épisodes que vous avez commencés, démarrez les épisodes que vous avez enregistrés et supprimez ceux que vous souhaitez ignorer. Mises à jour de CarPlay : reprenez rapidement là où vous vous étiez arrêté avec Up Next et trouvez de nouvelles émissions dans Parcourir.



Raccourcis et changements de mode de mise au point

Pour l’affichage toujours activé, il existe un nouveau filtre pour les modes de mise au point, de sorte que certains modes de mise au point peuvent activer ou désactiver automatiquement l’affichage toujours activé.

Dans Raccourcis, il y a une nouvelle action « Définir toujours affiché », une nouvelle action Verrouiller l’écran et une nouvelle action Définir VPN.

Nouvelles animations dans l’application Musique

Dans l’application Musique, il existe divers ajustements d’interface et changements d’icônes. Par exemple, l’ajout d’une chanson à votre file d’attente ne provoque plus une fenêtre contextuelle en plein écran. Au lieu de cela, il y a une notification beaucoup plus petite en bas.

Il n’y a cependant aucun signe d’Apple Classical.

AppleCare dans les paramètres

iOS 16.4 inclut un nouvel écran dans l’application Paramètres où vous pouvez voir toute votre couverture AppleCare pour plusieurs appareils tels que l’iPhone, l’Apple Watch et les AirPods.

Mastodonte dans les messages

Accessibilité

iOS 16.4 beta 1 ajoute une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité dans le menu « Mouvement » pour atténuer les lumières clignotantes : « Le contenu vidéo qui représente des lumières clignotantes ou stroboscopiques répétées sera automatiquement atténué. La chronologie vidéo s’affichera lorsque des lumières clignotantes se produiront dans la chronologie pour les médias pris en charge.

Nouveaux widgets « Suivi des commandes » pour l’application Wallet

Apple a ajouté trois nouveaux widgets d’écran d’accueil pour les fonctionnalités de suivi des commandes intégrées de l’application Wallet.

Autres informations

Dans l’application Home, Apple indique que la prise en charge manuelle et automatique de la mise à jour logicielle est désormais disponible pour les accessoires Matter. La mise à jour réintroduit également la nouvelle architecture domestique après son retrait en raison de problèmes de fiabilité.

Quelques autres changements au clavier : La correction automatique pour le clavier coréen est activée par défaut pour les tests et les commentaires. Le clavier ukrainien prend désormais en charge le texte prédictif. Les claviers gujarati, pendjabi et ourdou ajoutent la prise en charge des dispositions de translittération. De nouvelles dispositions de clavier sont disponibles pour Choctaw et Chickasaw.

Le survol Apple Pencil prend désormais en charge l’inclinaison et l’azimut.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :