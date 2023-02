iOS 16.4 apporte des modifications d’interface à Apple Music, aucun signe d’Apple Classical

Apple a publié jeudi plusieurs nouvelles versions bêta pour les développeurs, notamment iOS 16.4 bêta 1 et iPadOS 16.4 bêta 1. Comme nous l’avons déjà vu, le dernier logiciel bêta pour iPhone et iPad s’accompagne de modifications intéressantes. Parmi eux, l’interface Apple Music a été légèrement modifiée, mais il n’y a toujours aucun signe d’Apple Classical à venir.

Quoi de neuf dans Apple Music avec iOS 16.4

Un changement subtil mais intéressant que certains utilisateurs peuvent remarquer après l’installation d’iOS 16.4 est l’ajout de la photo de profil de l’utilisateur dans l’onglet Bibliothèque de l’application Musique. Auparavant, la photo de profil n’apparaissait que dans les onglets Écouter maintenant et Parcourir. En appuyant dessus, vous pouvez accéder à votre profil Apple Music et à d’autres paramètres associés.

Mais ce n’est pas tout. Apple a également modifié l’interface des retours pour certaines des actions de l’application Musique. Par exemple, lorsque vous ajoutez une chanson à la file d’attente Play Next, l’application Musique affiche désormais une petite carte en bas de l’écran confirmant l’action. Auparavant, l’application affichait une grande carte au milieu de l’écran.

De plus, le menu des listes de lecture affiche désormais les couvertures d’illustrations dans une taille plus petite, de sorte que plus de listes de lecture s’affichent à la fois sur l’écran. Certains des boutons de l’application ont également été légèrement modifiés. Cependant, contrairement aux podcasts Apple, Apple Music ne bénéficie d’aucune nouvelle fonctionnalité pour le moment.

Aucun signe d’Apple Classical

Cela fait presque deux ans qu’Apple a acquis le service de streaming de musique classique Primephonic. À l’époque, la société a déclaré qu’elle travaillait sur une « nouvelle expérience de musique classique » pour les utilisateurs d’iOS qui devrait être introduite en 2022. Il a ensuite été révélé sur la base d’une fuite de code qu’Apple travaillait sur une nouvelle application appelée Apple Classical exclusivement pour musique classique.

Même si iOS 16 inclut certaines mentions internes d’Apple Classical, il n’y a toujours aucun signe suggérant fortement que l’application sera bientôt disponible. On ne sait pas à ce stade ce qui a poussé Apple à retarder la sortie d’Apple Classical.

iOS 16.4 inclut également la possibilité d’activer les notifications push pour les applications Web, des dizaines de nouveaux emoji et de nouvelles actions de raccourcis. iOS 16.4 beta 1 est uniquement disponible pour les développeurs enregistrés à ce stade. Vous avez repéré des changements dans la version actuelle d’iOS 16.4 beta 1 ou d’iPadOS 16.4 beta 1 ? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux ou sur Twitter @Netcost-security.fr.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :