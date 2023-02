La nouvelle collection ‘The Office’ de CASETiFY décore votre iPhone 14 avec l’équipement Dunder Mifflin

CASETiFY, l’un de nos fabricants d’accessoires Apple préférés ici chez Netcost-security.fr, se rend aujourd’hui à Scranton, en Pennsylvanie, pour sa dernière collaboration. Apportant des logos et des styles emblématiques de la série à succès The Office à votre quotidien, la nouvelle collection CASETiFY arrive avec des styles pour iPhone 14, iPad, équipement MagSafe et bien plus encore.

CASETiFY lance une nouvelle collection d’étuis pour iPhone 14 de ‘The Office’

En plus de fabriquer certains des étuis les plus durables du marché, CASETiFY est connu pour ses collaborations emblématiques avec des séries à succès de la culture pop et d’autres marques emblématiques. Tout, de Disney et Pokémon à BTS et Stranger Things, est entré dans l’action dans le passé, et aujourd’hui, nous voyons l’une des sitcoms les plus appréciées de tous les temps entrer dans l’action.

Associant sa collection d’étuis robustes à une iconographie de The Office, la nouvelle collection CASETiFY est enfin là. Pour commencer, les étuis pour iPhone 14 sont vraiment les stars du spectacle, et il y a pas mal de designs amusants. La gamme commence avec des couvertures de badges qui reprennent le concept habituel de boîtier transparent et appliquent un identifiant Dunder Mifflin au dos de plusieurs personnages. Michael Scott est bien sûr un incontournable, mais il y a aussi Pam, Dwight, Angela et d’autres personnages.

Si vous cherchez quelque chose avec un peu plus d’éclat, vous trouverez également des étuis de la série CASETiFY pour iPhone 14 qui sont ornés d’images plus flashy de The Office. Envie d’un Schrute Buck giflé au dos de votre étui ? Que diriez-vous d’une couverture pour faire savoir au monde que vous êtes fan du célèbre Chili de Kevin ? Et puis l’un des plus accrocheurs a un tas de souvenirs emblématiques de la série disposés dans un collage au dos des étuis.

En plus des étuis pour iPhone 14 et d’autres coques de smartphone, il existe également d’autres accessoires encore plus innovants qui rejoignent la collection The Office CASETiFY. Il y a tout, des portefeuilles MagSafe ornés de rappels amusants à la série comme « Michael Scott’s Dunder Mifflin Scranton Meredith Palmer Memorial Celebrity Rabies Awareness Pro-Am Fun Run Race for the Cure », ainsi que des chargeurs MagSafe arborant des décalcomanies Vance Refrigeration et plus encore. Bien que mon préféré doive être l’étui iPad Pro qui transforme votre tablette en une rame de papier de copie de Dunder Mifflin.

Coques Dunder Mifflin pour iPhone 14 et maintenant disponibles

Désormais disponible à l’achat, le dernier lot d’étuis CASETiFY pour iPhone 14 est désormais disponible pour les fans de The Office. Les prix dans toute la gamme commencent à 38 $ pour certains des plus petits accessoires supplémentaires, tandis que le smartphone réel couvre l’horloge avec des PDSF de départ plus élevés de 68 $. Et comme d’habitude avec les gouttes CASETiFY, la dernière collection ne sera disponible qu’en quantité limitée. Ainsi, une fois que les styles commencent à se vendre, ils disparaissent pour de bon. Alors allez acheter toute la collection ici et marquez votre équipement avec de nouveaux accessoires Dunder Mifflin.