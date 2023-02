Le Samsung Galaxy A04 reçoit la mise à jour Android 13 et One UI 5.0

Le Samsung Galaxy A04 est le dernier téléphone à recevoir la mise à jour Android 13 et One UI 5.0. La plupart des téléphones de l’entreprise ont déjà reçu la mise à jour. Il ne reste que quelques téléphones d’entrée de gamme pour la mise à jour. Galaxy A04 était également dans la file d’attente qui a maintenant commencé à recevoir la mise à jour stable.

Le Samsung Galaxy A04 est un téléphone d’entrée de gamme sorti en octobre de l’année dernière avec le système d’exploitation Android 12. Et c’est donc la première mise à jour majeure pour l’appareil. Le nouveau système d’exploitation Android 13 est disponible avec la mise à jour One UI 5.0.

Android 13 pour Galaxy A04 est en cours de déploiement pour les utilisateurs au Kazakhstan avec le numéro de version A045FXXU1BWB1. Il ne faut pas beaucoup de temps à Samsung pour se déployer dans toutes les régions, donc s’il n’est pas disponible dans votre région, vous pouvez vous attendre à la mise à jour bientôt.

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, le Galaxy A04 bénéficie d’une multitude de fonctionnalités avec la nouvelle mise à jour, telles que des animations améliorées, de nouveaux widgets, de nouveaux modes et routines, la personnalisation de l’écran de verrouillage, la préférence de langue par application, une sécurité et une confidentialité améliorées, etc. La mise à jour augmente également le niveau du correctif de sécurité jusqu’en décembre 2022.

Si vous êtes un utilisateur du Galaxy A04 au Kazakhstan, vous obtiendrez la mise à jour Android 13 OTA sur votre téléphone. Les utilisateurs d’autres régions recevront également la mise à jour bientôt. Si vous n’avez pas reçu la notification, vous pouvez vérifier la mise à jour manuellement en accédant à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Si vous êtes pressé, vous pouvez charger manuellement le micrologiciel sur votre téléphone. Si vous souhaitez mettre à jour votre téléphone via OTA ou si vous souhaitez télécharger le micrologiciel, consultez cette histoire pour plus d’informations sur la mise à jour des téléphones Galaxy vers la nouvelle mise à jour.

