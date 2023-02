Les modems Qualcomm Snapdragon X72 et X75 ouvrent la voie au Wi-Fi 7

Qualcomm a dévoilé aujourd’hui ses nouveaux modems Snapdragon X72 et Snapdragon X75. Le premier est un nouveau modem pour les smartphones mobiles, tandis que le second est un modem pour les véhicules, les PC et l’IoT industriel. Les deux sont prêts à prendre en charge la 5G Advanced et ouvrent également la voie au Wi-Fi 7. Nous voyons peut-être encore des appareils avec Wi-Fi 6 et 6e, et en fait, cela n’a pas encore pénétré le segment de milieu de gamme. Cependant, Qualcomm se prépare déjà au lancement imminent des appareils Wi-Fi 7. Avec le nouveau modem, nous verrons peut-être plus de smartphones Wi-Fi 7 arriver plus tard cette année.

Principales caractéristiques des Snapdragon X72 et X75

Les deux modems sont livrés avec une agrégation de 10 porteuses et, en théorie, offrent une liaison descendante de 10 Gbit/s en Wi-Fi 7 et 5G. La dernière solution modem-antenne de 6e génération utilise une nouvelle architecture et apporte un tout nouveau module d’antenne QTM565 mmWave. Il s’agit de réduire les coûts, de réduire l’empreinte matérielle et la complexité de la carte. Aussi, Qualcomm tient à ce que les nouveaux modems offrent une bien meilleure consommation. Il existe une nouvelle suite d’efficacité énergétique 5G PowerSave Gen 4 et RF pour maintenir la stabilité et réduire la consommation de la batterie.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





La société est fière de présenter les nouveaux modems comme les premiers au monde avec une agrégation de 10 porteuses. Il existe également une gestion de faisceau mmWave assistée par capteur pilotée par l’IA. Il fournira une fiabilité de connectivité supérieure.

Outre le Wi-Fi 7, la société veut être prête pour la 5G Advanced. Selon le fabricant de puces, la nouvelle norme portera la connectivité à un tout autre niveau, alimentant la nouvelle réalité. La société tient à ce que les nouveaux modems conservent leur présence innovante dans le segment mobile 5G.

Selon Qualcomm, les premiers appareils utilisant les modems Snapdragon X72 ou X75 apparaîtront d’ici la fin de 2023. Compte tenu des rumeurs d’appareils avec Wi-Fi 7, cela semble exact. Pour rappel, des rumeurs font état de l’inclusion du Wi-Fi 7 sur la série Samsung Galaxy S24. Les produits phares de l’année prochaine devraient également contenir des processeurs Qualcomm Snapdragon, ils apporteront donc probablement le nouveau modem X72.