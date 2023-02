Un nouveau brevet Apple conceptualise un iPhone pliable avec des capteurs tactiles couvrant tout son châssis

TL;DR : L’USPTO a accordé plusieurs brevets à Apple cette semaine. Une interface tactile qui couvre l’ensemble de l’appareil est l’une des plus intrigantes. Le concept utiliserait des capteurs tactiles intégrés dans le châssis pour fournir des commandes utilisateur pour des éléments tels que le volume, la luminosité, les commandes de jeu, etc.

La première illustration fournie par les designers de Cupertino avec la demande de brevet semble être un iPhone pliable. Le brevet propose de superposer une membrane flexible contenant des capteurs tactiles sur l’ensemble du téléphone. L’idée ici serait qu’un utilisateur puisse toujours interagir avec l’appareil sans l’ouvrir, ce qui le rend plus convivial.

« Il peut être difficile de recueillir les entrées tactiles d’un utilisateur et d’afficher efficacement les images pour un utilisateur », explique l’application. « Par exemple, lorsqu’un utilisateur fournit une entrée tactile à un écran tactile, la main de l’utilisateur peut bloquer les images qui sont affichées sur l’écran. »

La société pense également que les capteurs tactiles à semi-conducteurs sont plus polyvalents que les commutateurs physiques. En effet, un panneau de contrôle sur le châssis du téléphone pourrait changer ou s’adapter à l’état de l’appareil. Par exemple, lorsqu’ils sont repliés, l’écran arrière et le panneau de commande peuvent fournir un moyen de répondre à un appel sur le haut-parleur ou de le rejeter. Dans son état déplié, ces commandes peuvent être désactivées pour éviter les activations accidentelles ou déplacées sur les côtés de l’appareil.

Pour aller plus loin, tout en écoutant de la musique en streaming avec le téléphone plié, le panneau de commande pourrait donner à l’utilisateur l’accès au volume, au changement de piste et à la navigation par défilement. Les commandes pourraient alors basculer dynamiquement vers une interface utilisateur de téléphone lors de la réception d’appels.

L’idée générale derrière le brevet est excellente, surtout pour un appareil pliable, mais Apple n’a pas voulu limiter sa vision. Il a mentionné qu’il pourrait également appliquer la technologie aux appareils non pliables. Le brevet décrit l’utilisation de la couche tactile pour fournir un écran enveloppant sur un iPhone standard. Des fuites récentes suggèrent que l’iPhone 15 pourrait abandonner les boutons externes et les remplacer par des commandes à semi-conducteurs avec retour haptique. Si ces rumeurs se maintiennent, on pourrait voir ce brevet porter ses fruits bien avant de voir un iPhone pliable.

L’un des cas d’utilisation les plus étranges mentionnés par Apple consiste à placer des commandes tactiles de jeux vidéo à l’arrière du téléphone.

« Dans les applications de jeu et d’autres applications, il peut être souhaitable d’utiliser un capteur tactile sur la surface arrière de l’appareil pour recueillir l’entrée tactile tout en affichant les informations visuelles associées sur un écran sur la surface avant opposée de l’appareil. [sic]. »

Cette fonctionnalité n’est pas le meilleur exemple d’une application conviviale. Mis à part les contorsions maladroites que les mains d’un joueur devraient faire à la fois pour tenir le téléphone et utiliser les commandes à l’arrière, il y a toute une courbe d’apprentissage pas si superficielle que les joueurs devraient traverser pour s’habituer à l’arrière- face à des entrées qu’ils ne peuvent pas voir. À quoi ressemblerait un didacticiel de jeu pour cela?

Je pense que le point que Cupertino essaie de faire passer est la polyvalence du concept. Avec des capteurs sur chaque surface, les développeurs peuvent les implémenter de manière illimitée dans l’interface utilisateur de leur application, quel que soit le type d’application. Le principal inconvénient de cela, qu’il soit pliable ou non, est qu’il le rend beaucoup plus susceptible d’être endommagé. Un étui peut protéger le téléphone, mais au prix de la perte de la fonctionnalité tactile.

Cela dit, Apple a un bazillion de brevets dans son cimetière d’idées perdues. Ne retenez pas votre souffle que celui-ci portera jamais ses fruits. Comme pour tous ses concepts, Apple veut juste être sûr d’y avoir pensé en premier car il a eu sa part de trolls de brevets.

