Apple lance iOS 16.4 Beta 1 avec de nouveaux Emojis

Enfin, après une longue attente, Apple a commencé à tester une nouvelle mise à jour majeure qui fait partie d’iOS 16. Apple a publié la première version bêta d’iOS 16.4 et d’iPadOS 16.4 aux développeurs. Comme les mises à jour précédentes, il sera bientôt disponible pour les bêta-testeurs. Découvrons-en plus sur la dernière mise à jour iOS 16.4 beta 1.

Plus tôt cette semaine, Apple a publié iOS 16.3.1, une mise à jour incrémentielle qui corrige certains des problèmes présents dans iOS 16.3. Et offre désormais aux développeurs et aux bêta-testeurs la possibilité de tester les versions à venir. Nous attendons la mise à jour bêta depuis près de trois semaines et elle est enfin là.

Parallèlement à la première version bêta d’iOS 16.4, Apple publie également iPadOS 16.4 Beta 1, macOS Ventura 13.3 Beta 1, tvOS 16.4 Beta 1, watchOS 9.4 Beta 1, macOS Big Sur 11.7.5 RC et macOS Monterey 12.6.4 RC. L’iOS 16.4 Beta 1 est livré avec le numéro de build 20E5212f. C’est la première version bêta et bien d’autres à venir avant sa sortie publique.

En parlant des changements, la mise à jour a été publiée il y a seulement quelques minutes et nous collectons donc les données. À l’heure actuelle, Apple a partagé un changement officiel que vous pouvez lire ci-dessous.

« À partir de la version bêta d’iOS et d’iPadOS 16.4, les membres du programme pour développeurs Apple verront une nouvelle option pour activer les versions bêta des développeurs directement à partir de la mise à jour logicielle dans les paramètres. Cette nouvelle option sera automatiquement activée sur les appareils déjà inscrits au programme qui se mettent à jour vers la dernière version bêta. Votre iPhone ou iPad doit être connecté avec le même identifiant Apple que vous avez utilisé pour vous inscrire au programme pour développeurs Apple afin de voir cette option dans les paramètres. Dans les futures versions d’iOS et d’iPadOS, ce nouveau paramètre sera le moyen d’activer les bêtas de développeur et les profils de configuration n’accorderont plus l’accès ».

iOS 16.4 apporte également les emoji Unicode 15.0. Mais les utilisateurs du côté récepteur doivent également être sur la dernière version pour voir le nouvel emoji.

Nous ajouterons d’autres modifications une fois que nous les aurons trouvées.

À partir de maintenant, iOS 16.4 Beta 1 est déployé pour les développeurs. Mais il sera bientôt disponible pour les bêta-testeurs publics, peut-être dans un jour. Si vous avez installé le profil bêta d’iOS 16, vous pouvez facilement vérifier la mise à jour. Vérifiez la mise à jour en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

Avant de mettre à jour votre iPhone, assurez-vous de sauvegarder vos données sur votre PC ou iCloud et chargez-les à au moins 50 %.

