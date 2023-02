Quels sont les ballons lancés par la Russie au-dessus de Kiev : ils servent à bombarder

Kiev a annoncé avoir abattu six ballons espions lancés depuis Moscou. Il s’agit d’appareils très simples qui sont cependant capables de semer la confusion chez les forces de défense ukrainiennes.

En un mois, les ballons sont devenus une partie du lexique de la guerre. Bon marché, difficile à reconnaître, utile pour confondre les ennemis. Ils ont d’abord été au centre d’une crise diplomatique entre la Chine et les États-Unis qui s’est terminée par l’annulation du voyage diplomatique du secrétaire américain Antony Blinken à Pékin. Maintenant, six ballons sont apparus dans le ciel de Kiev, ouvrant une série de soupçons sur les prochaines stratégies militaires de Moscou. Le choix est avant tout économique, comme l’explique le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne Yuriy Ignat : « Pour Moscou ces ballons ne coûtent pratiquement rien ».

La base de la technologie est la même. On parle toujours d’objets transportés dans les airs par des ballons qui utilisent les courants atmosphériques pour se déplacer. Leur structure est différente. Le ballon abattu au-dessus des eaux de l’océan Atlantique était chargé de matériel. Selon la Chine, ils ont été utilisés pour étudier la météo, selon les États-Unis pour collecter des données sur les bases militaires. Ceux qui sont apparus et abattus au-dessus du ciel ukrainien sont des objets plus simples, largués pour confondre les antiaériens et sélectionner les cibles à abattre.

Comment fonctionnent les ballons de Moscou

La nouvelle des ballons abattus au-dessus de Kiev n’a été diffusée par les forces ukrainiennes qu’au cours des dernières heures. Les premières photos de ces appareils, tombés dans les champs autour de la capitale, ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. L’armée ukrainienne a également publié une image des outils transportés par ces ballons. A première vue, ce sont des objets qui exploitent une technologie simple.

Ce sont des polygones métalliques qui, d’après les premières analyses, semblent être des réflecteurs radar. En pratique, lorsque ces ballons sont poussés par les courants, ils sont capables de confondre les équipements radar qui les prennent pour des avions ou des hélicoptères. De cette façon, les anti-aériens de Kiev lancent des missiles sol-air pour abattre les ballons.

Les dégâts causés par les ballons russes aux forces ukrainiennes

Ces fausses cibles causent deux types de dégâts aux forces ukrainiennes. Le premier est bon marché. Chaque missile a un coût, à la fois économique et logistique. Et chaque missile gaspillé par Kiev est une aubaine supplémentaire pour la Russie. La seconde est stratégique. Chaque fois que l’Ukraine lance un de ces missiles, elle révèle des positions de défense, des informations essentielles pour la Russie chaque fois qu’elle doit planifier une attaque. Selon le New York Times, ce n’est pas la première fois que Moscou utilise ces réflecteurs pour brouiller les radars : il les a déjà utilisés pour défendre le pont de Kertch, qui relie la Russie à la Crimée. Dans ce cas, cependant, les appareils n’étaient pas attachés aux ballons

Yuriy Ignat suggère qu’en plus des outils de confusion radar, il peut également y avoir d’autres équipements de reconnaissance : « Des ballons ont été lancés pour détecter et épuiser nos forces de défense aérienne. Ils pourraient également transporter du matériel de reconnaissance. » Ces leurres pourraient également être utilisés en cas d’attaque aérienne pour attirer des missiles et des projectiles qui seraient autrement destinés aux hélicoptères et aux avions. Ce qui n’est pas encore clair, c’est si ces ballons viennent d’être introduits dans la stratégie de guerre russe ou s’ils ont plutôt été remarqués par les forces ukrainiennes après la crise entre les États-Unis et la Chine provoquée par une montgolfière.