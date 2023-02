Honor Magic5 Lite est disponible en pré-commande maintenant !

L’événement MWC d’Honor aura lieu à Barcelone le 27 février 2023. Nous pouvons attendre beaucoup de l’événement MWC plus tard ce mois-ci, mais nous avons une surprise d’Honor. La surprise est l’annonce de Honor Magic5 Lite avant son événement tant attendu. Le dernier combiné ne sera disponible qu’en France. Honor Magic5 Lite était auparavant sous la marque Honor X9a qui ne ciblait que les marchés européens.

Quelles fonctionnalités apporte Honor Magic5 Lite ?

Honor Magic5 Lite est un smartphone fantastique qui ne coûte que quelques dollars mais offre beaucoup plus. Le téléphone est livré avec un écran OLED incurvé de 6,67 pouces. De plus, l’écran a une résolution FHD+ avec un taux de rafraîchissement standard de 120 Hz. La meilleure partie est que le panneau peut produire une sortie en couleurs 10 bits et une gradation PWM de 1920 Hz.

De plus, l’écran est livré avec un scanner d’empreintes digitales intégré. Il y a une caméra selfie 16MP sur le dessus. La face arrière attire l’attention du client avec l’important îlot de caméra. Les spécifications de la caméra incluent une caméra principale de 64 MP, une caméra ultra large de 5 MP et une caméra macro de 2 MP. Cela semble donc être une nouvelle norme pour l’introduction de caméras de haute qualité.

Eh bien, l’appareil photo est l’une des principales caractéristiques que les clients aiment découvrir avant d’acheter ce téléphone. Cela ne s’arrête pas là; il y a beaucoup à dire sur le processeur et ses performances. Principalement, nous visons à trouver un smartphone avec un processeur Snapdragon ; ici, nous avons eu un accord avec Honor Magic5 Lite. Le smartphone est livré avec le chipset Snapdragon 695 accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

De plus, le Magic5 Lite est livré avec Magic UI 6.1 qui fonctionnera sur Android 12. En plus de cela, l’offre propose une batterie de 5 100 mAH et un chargeur rapide de 40 W pour la remplir rapidement. Le smartphone sera disponible dans de nombreuses couleurs, telles que le vert émeraude, l’argent titane et le noir minuit. Ce téléphone sera disponible en précommande dans toute la France à partir du 20 févriere à partir de 379 €.