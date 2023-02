TikTok a travaillé sur les fonctionnalités d’achat tandis qu’Instagram fait exactement le contraire

TikTok et Instagram sont devenus des concurrents car les deux plateformes ont investi massivement dans de courtes vidéos verticales. Cependant, les deux plateformes offrent plus que cela – et alors qu’Instagram a décidé de s’éloigner de l’offre d’expériences d’achat, TikTok travaille maintenant sur des fonctionnalités d’achat pour les marques.

TikTok pour permettre aux utilisateurs d’acheter des produits directement depuis son application

Tel que rapporté par AdAge (via Matt Navarre), TikTok a discrètement lancé une fonctionnalité de paiement intégrée aux États-Unis qui permet aux marques de vendre leurs produits directement sur TikTok. La plateforme a invité certaines marques comme la boutique de produits de la culture pop Pacsun et la marque de beauté KimChi Chic à proposer leurs produits sur TikTok.

Les marques qui proposent une expérience d’achat sur TikTok auront une petite icône de sac sur leur profil. Là, les utilisateurs peuvent explorer un catalogue de produits avec des images, des vidéos, une description et des prix. Les utilisateurs peuvent également ajouter des produits de différents magasins au même panier. Cette décision intervient alors que de plus en plus de personnes, en particulier des adolescents, utilisent TikTok comme moteur de recherche.

Mais cela n’indique pas que TikTok réussira son expérience d’achat. C’est parce qu’Instagram a essayé de faire exactement la même chose, mais les résultats n’étaient pas bons. Les fonctionnalités d’achat sur Instagram ont été ajoutées en 2018 et sont devenues un onglet dédié dans l’application en 2020. Plus tôt cette année, Meta a confirmé que l’onglet Boutique serait supprimé de l’application.

Instagram a annoncé à ses employés qu’il déplaçait ses efforts du commerce électronique vers le secteur de la publicité. Mercredi, Instagram a également annoncé qu’il fermait la fonctionnalité Live Shopping, qui permet aux créateurs de marquer des produits dans des émissions en direct. Même ainsi, Meta affirme qu’il continuera à offrir des fonctionnalités d’achat sur Instagram.

On ne sait pas quand TikTok étendra ses fonctionnalités d’achat à plus d’emplacements et de marques. Et bien sûr, si le principal concurrent d’Instagram réussira là où la plateforme de Meta a échoué.

