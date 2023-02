Des câbles haut débit endommagés à Francfort ont interrompu les vols Lufthansa dans le monde entier

Pourquoi c’est important : Pour la deuxième fois en 2023, un problème mineur à un endroit a créé un effet d’entraînement qui a bloqué de nombreux vols sur une vaste zone. De tels incidents mettent en évidence des vulnérabilités jusque-là ignorées dans les systèmes informatiques de contrôle de vol centralisé.

Un incident à Francfort a forcé Deutsche Lufthansa AG à immobiliser des centaines de vols dans le monde cette semaine. La société a déclaré que les choses revenaient à la normale, mais il est alarmant que des dommages à un endroit puissent interrompre les voyages aériens dans le monde.

Le problème est survenu lorsque des travaux de forage dans le nord de Francfort ont endommagé quatre câbles à large bande près du centre mondial des opérations aériennes de Lufthansa, à la périphérie de l’aéroport de Francfort. Les problèmes de connexion là-bas ont commencé un effet en cascade atteignant les systèmes informatiques de contrôle au sol de Lufthansa dans le monde entier.

En conséquence, la compagnie a immobilisé des centaines de vols dans le monde et des avions bloqués à Francfort ont forcé Lufthansa à rediriger les vols qui y atterrissaient. Les actions de la société ont également légèrement baissé, mais pas suffisamment pour avoir un impact sérieux sur ses performances positives jusqu’à présent cette année.

Deutsche Telekom AG a déclaré qu’elle n’était pas à l’origine des travaux de forage mais qu’elle avait réparé deux câbles. Il ne peut pas encore confirmer combien de temps il faudra pour réparer les deux autres, mais indique que le travail sera difficile en raison de la profondeur et de l’étendue des dégâts. Le groupe a semblé surpris que les travaux de forage puissent atteindre les câbles enfouis à cinq mètres (environ 16 pieds) sous terre. Lufthansa a déclaré que les opérations impactées comme les enregistrements de vol devraient être rétablies cette semaine.

Cependant, la compagnie devrait annuler des centaines de vols supplémentaires à partir de vendredi en raison de grèves prévues. Vendredi, le personnel de Lufthansa à Francfort et à Munich organise une grève d’une journée pour accélérer les négociations sur les salaires et autres conditions. Les annulations compliqueront probablement les choses pour les personnalités de la défense et de la politique étrangère participant à la Conférence de Munich sur la sécurité en 2023.

Les problèmes informatiques de Lufthansa reflètent en partie ce qui s’est passé aux États-Unis il y a un mois. Les contractuels effectuant la maintenance de routine sur l’test aux systèmes de mission aérienne (NOTAM) de la Federal Aviation Administration (FAA) ont accidentellement supprimé des fichiers critiques, mettant l’ensemble du système hors ligne.

Parce que NOTAM fournit des informations critiques aux drivers à travers le pays, cela a forcé la FAA à immobiliser tous les départs nationaux à l’échelle nationale – plus de 11 000 – pour la première fois depuis le 11 septembre 2001. L’incident de janvier a provoqué le feu de 120 représentants du Congrès et déclenché des audiences du Congrès.

