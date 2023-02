Comment activer la mise en pause de l’alimentation USB sur les téléphones Samsung (contournement de la batterie)

Vous souhaitez activer la fonction de contournement de la batterie sur un téléphone Samsung Galaxy ? Ce guide est tout ce que vous devez suivre. Ici, vous apprendrez tout sur la fonction Pause USB Power Delivery/Battery Bypass.

Les smartphones sont largement utilisés pour les jeux et, par conséquent, chaque fournisseur inclut des fonctionnalités spécifiques au jeu sur leurs téléphones. De nos jours, presque tous les téléphones sont livrés avec une application spécialement conçue pour le mode jeu avec des noms tels que Game Booster. Le téléphone Samsung dispose également d’une application dédiée aux jeux pour améliorer l’expérience de jeu.

Et au fil du temps, le mode de jeu obtient également de nouvelles fonctionnalités. Actuellement, dans l’application Game Booster pour les téléphones Samsung, la nouvelle fonctionnalité est Pause USB Power Delivery. C’est l’une des meilleures fonctionnalités pour améliorer le jeu sans chauffer l’appareil et maintenir la santé de la batterie.

Si vous êtes un joueur, Pause USB Power Delivery sera une fonctionnalité intéressante pour vous. Il est déjà disponible sur certains téléphones Galaxy. Et il sera déployé sur d’autres appareils Galaxy le plus tôt possible.

À quoi sert la fonction de contournement de la batterie ?

Sur les téléphones Samsung, le contournement de la batterie est disponible via une fonction appelée Pause USB Power Delivery. Et comme son nom l’indique, lorsqu’il est activé, il arrête le transfert d’énergie vers la batterie et fournit l’énergie directement au processeur. Cela indique que le pourcentage de batterie restera le même pendant toute la session de jeu. Il empêche également la batterie de chauffer et résout donc le problème de chute de cadre qui se produit en raison de problèmes de chauffage.

Comme vous le savez, il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité, elle n’est disponible que sur une poignée de téléphones Galaxy. Mais avec le temps, il sera disponible sur plus de téléphones Galaxy. Vous pouvez consulter la liste ci-dessous (à ce jour).

Pause USB Power Delivery Téléphones Samsung pris en charge

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A73 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy Tab S8

La liste que j’ai mentionnée ici peut être incomplète, alors assurez-vous d’essayer la méthode indiquée pour vérifier si cette fonctionnalité est disponible pour votre téléphone Galaxy ou non.

Comment activer le bypass de batterie sur Samsung

Le contournement de la batterie ou la mise en pause de l’alimentation USB est une fonctionnalité de l’application Game Booster. Vous devez donc d’abord installer la dernière version de l’application Game Booster. Il semble que la fonctionnalité soit disponible sur la version 5.0.03.0 ou plus récente. Vous pouvez utiliser le Galaxy App Store pour mettre à jour l’application.

De plus, vous devez connecter votre téléphone au chargeur 25W de votre Samsung. Vous pouvez également utiliser d’autres chargeurs PD 25W certifiés. Une fois que vous avez mis à jour l’application Game Booster vers la version requise et connecté votre téléphone à la source d’alimentation, vous pouvez suivre le processus indiqué.

Ouvrez Game Launcher sur votre téléphone Samsung. Si vous ne le voyez pas dans le tiroir d’applications, recherchez Game Launcher. L’application affichera tous les jeux installés sur votre téléphone. Lancez le jeu auquel vous voulez jouer. Oui, le Battery Bypass ne fonctionne que lorsque vous jouez à des jeux.

Une fois le jeu ouvert, minimisez-le et revenez à Game Launcher.

Appuyez sur l’option Plus (trois lignes horizontales) présente en bas. Sélectionnez Game Booster.

Cela ouvrira les paramètres du booster de jeu. Vous trouverez ici l’option Pause USB Power Delivery. Mettez la bascule sur Activé.

Après avoir activé la fonction, vous pouvez jouer au jeu et vous remarquerez moins de chaleur et des performances de jeu stables.

Si vous ne voyez pas l’option Suspendre la livraison USB, votre téléphone ne prend actuellement pas en charge cette fonctionnalité. Vous devez donc attendre que la fonctionnalité atteigne votre téléphone. Vous pouvez continuer à vérifier la mise à jour du booster de jeu pour utiliser la fonctionnalité dès qu’elle sera disponible pour votre téléphone. Oui, votre téléphone doit prendre en charge une charge de 25 W.

Le contournement de la batterie ne fonctionne pas comme les téléphones ROG. Sur les téléphones Samsung, il réduit la charge de la batterie à une certaine puissance (6W) alors que sur les téléphones ROG, il arrête complètement la charge. Mais vous ne sentirez pas la charge de 6 W sur votre téléphone Samsung à moins de le tester. Eh bien, ce n’est pas un véritable contournement de la batterie, mais cela réduira la chaleur générée par la batterie pendant la charge, d’où les performances de jeu seront fluides et ne seront pas affectées.

Si vous avez l’option Pause USB Power Delivery, indiquez-nous le nom de votre appareil dans la section des commentaires. Vous pouvez également poser des questions.

