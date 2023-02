Le MacBook Air 15 pouces sera livré avec Apple M2

Alors que la plupart des passionnés d’Apple Mac attendent avec impatience un nouveau Mac Pro doté d’une puce Apple de la série M, il semble qu’Apple soit plus intéressé par la mise à jour de la famille MacBook. Il y a de nouveaux rapports aujourd’hui concernant le futur MacBook Air 15 pouces. Selon une publication taïwanaise de la chaîne d’approvisionnement DigiTimes, il semble que le prochain MacBook arrivera au deuxième trimestre de 2023. Cela indique à tout moment entre avril et juin. Ce prochain ordinateur portable apportera un processeur de la série Apple M2.

Selon le rapport, des sources de l’industrie indiquent le début de la production de masse du MacBook Air 15 pouces après l’année lunaire. Le nouvel ordinateur portable arrivera au deuxième trimestre de cette année. Ce sera une nouvelle mise à jour pour la famille Apple MacBook Air. Pour ceux qui ne le savent pas, le géant a dévoilé le MacBook Air 13 pouces avec la puce Apple M2 en juillet 2022. Il bénéficie d’un processus de 5 nm et apporte une série d’améliorations par rapport à la première série Apple M1, très réussie. Pour certains analystes, cette puce était un palliatif devant la puce de la série Apple M3. La nouvelle gamme apportera de véritables mises à niveau avec la nouvelle architecture 3 nm. L’Apple M3 est prêt et devrait arriver cette année.

Le processeur Apple MacBook Air 15 pouces de la série M2 sera lancé au deuxième trimestre 2023

Pour en revenir au point, il y a plus de détails concernant le MacBook Air 15 pouces. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le nouvel ordinateur portable sera livré avec des options de puces M2 et M2 Pro. L’analyste croit également en un calendrier de publication pour le deuxième trimestre 2023. Cependant, il n’est pas certain que le nouvel ordinateur portable appartienne à la série Air. Il pourrait s’agir d’un MacBook séparé.

Le rapport indique qu’Apple pourrait également lancer un autre MacBook Air plus tard cette année avec Apple M3. Cela semble inhabituel mais n’est pas impossible. Selon les sources, les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces récemment sortis étaient initialement prévus avec l’Apple M3. Cependant, Apple a changé ses plans et les a équipés des Apple M2 et M2 Max.

Fait intéressant, hier, l’analyste d’affichage Ross Young a révélé que la chaîne d’approvisionnement d’Apple avait commencé la production de panneaux de 15 pouces pour l’Air. Ross a précédemment souligné le lancement d’un nouveau MacBook Air en avril. Compte tenu du nombre de rapports, il semble plausible d’attendre le nouveau MacBook Air pour le deuxième trimestre 2023. Il convient de noter qu’il s’agira du plus grand MacBook Air. Jusqu’à présent, Apple s’en est tenu aux modèles 11 pouces et 13 pouces. Peut-être que l’entreprise a remarqué la demande car les besoins des utilisateurs changent constamment.