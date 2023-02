Détails techniques Apple MLS Season Pass dévoilés; Les diffuseurs MLB Friday Night Baseball changent

Plus tôt ce mois-ci, Apple a officiellement lancé son nouvel abonnement MLS Season Pass, offrant un accès illimité à tous les matchs de la Major League Soccer 2023. Avant le début officiel de la saison le 25 février, Apple et MLS ont révélé plus de détails sur la production d’événements en direct pour les jeux MLS cette saison.

Par ailleurs, un nouveau rapport a également révélé des détails sur certains changements qu’Apple a en réserve pour sa deuxième saison de MLB « Friday Night Baseball » sur Apple TV + cette année.

Un rapport de The Athletic en octobre dernier a décrit les plans de production de la MLS et de l’Apple TV comme « techniquement ambitieux ». Dans le même temps, cependant, le rapport indique que les deux devront peut-être prendre des raccourcis pour respecter la date limite de début de la saison 2023.

Dans un nouveau communiqué de presse aujourd’hui, Apple et la Major League Soccer ont approfondi leurs plans de production d’événements pour cette saison. Avec MLS Season Pass, les téléspectateurs pourront diffuser des jeux en « qualité de production améliorée », bien que la résolution soit limitée à 1080p :

Les fans bénéficieront d’une qualité de production améliorée lorsqu’ils regarderont des matchs sur MLS Season Pass, qui comprendra plus d’angles de caméra, une vidéo 1080p, un son Dolby 5.1 et des données et des graphiques améliorés dans la couverture des matchs en direct tout au long de la saison pour une meilleure couverture du terrain, des rediffusions et une narration autour les clubs et les joueurs. Un nouveau package graphique dynamique pour MLS Season Pass mettra les clubs MLS au premier plan et offrira de nouvelles opportunités passionnantes pour intégrer des scénarios, des statistiques et des visualisations de données avancées.